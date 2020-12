Cyberpunk 2077 : le transfert des sauvegardes confirmé sur Xbox Series X et PS5

Cyberpunl 2077 débarque officiellement sur consoles et PC ce 10 décembre 2020, après de multiples reports. Les développeurs de CD Projekt RED viennent de confirmer qu’il sera possible de transférer ses sauvegardes Xbox One et PS4 sur les versions PS5 et Xbox Series X/S du titre.

L’attente touche enfin à son terme. Annoncé il y a sept ans, Cyberpunk 2077 débarque enfin sur nos consoles et PC ce 10 décembre 2020, après un énième report. Comme vous le savez peut-être, le titre du studio polonais à l’origine du cultissime The Witcher 3 tournera sur la quasi-totalité des machines actuelles, des Xbox One et Xbox One X en passant par la PS4 et la PS4 Pro, puis sur les consoles next-gen, à savoir la PS5 et les Xbox Series X et Series S.

Bien entendu, les joueurs PC profiteront de la meilleure version du jeu, avec du Ray-Tracing et du DLSS, à condition d’avoir une configuration suffisamment solide bien entendu. Cependant et étant donné la difficulté qu’éprouvent de nombreux joueurs à se procurer une console de nouvelle génération, il y a fort à parier qu’une grande majorité d’entre eux débute l’aventure sur PS4 et Xbox One.

Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous pourrez débuter votre aventure sur votre console actuelle, et la poursuivre sur PS5 ou Xbox Series X une fois la précieuse machine en votre possession. Selon votre plateforme, la manœuvre sera légèrement différente, et les développeurs viennent justement de détailler la marche à suivre.

À lire également : Cyberpunk 2077 – les versions PS5 et Xbox Series X auront le droit à une mise à jour

Comment transférer ses sauvegardes sur Xbox Series X et PS5

Si vous vous décidez à entreprendre votre voyage next-gen sur Xbox Series X/S, le Smart Delivery se chargera de tout pour vous. « Le Smart Delivery vous permet de continuer à jouer sur les Xbox Series X/S là où vous vous êtes arrêté sur la Xbox One. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet pour que vos données soient téléchargées depuis le cloud ou connectez votre Xbox One et votre Xbox Series X/S au même réseau et utilisez Autorisez le transfert par le réseau », précise CD Projekt RED.

Si vous migrez de la PS4/PS4 Pro à la PS5, trois options s’offrent à vous pour transférer vos sauvegardes :

Transférer vos sauvegardes depuis le cloud de Sony , à condition d’être abonné au PS Plus, le service en ligne de Sony

, à condition d’être abonné au PS Plus, le service en ligne de Sony Stockez vos sauvegardes sur un disque dur externe ou une clé USB , connectez le dispositif à votre PS5 et basculez vos données

, connectez le dispositif à votre PS5 et basculez vos données Transférez vos sauvegardes de votre PS4 à votre PS5 via l’onglet Transfert de données et suivez le tutoriel à l’écran pour procéder à la manipulation. Il est nécessaire d’avoir les deux consoles connectés au même réseau, en Wi-Fi ou via un câble Ethernet

Pour rappel, CD Projekt RED a récemment dévoilé une carte Nvidia GeForce RTX 3080 collector aux couleurs de Cyberpunk 2077. Avis aux fans de hardware et aux collectionneurs.

Source : Wccftech