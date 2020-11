PS5 : comment transférer vos données et récupérer vos sauvegardes PS4

La PS5 arrive et vous l'attendez certainement avec impatience. Si vous avez peur d’être perdu et de ne pas retrouver vos habitudes sur cette nouvelle machine, pas de panique. Voici un petit tuto qui vous permet de récupérer vos données PS4 et de bien débuter sur PS5.

La PlayStation 5 arrive en fanfare sur le marché du jeu vidéo. Cette console inaugure une nouvelle génération à base de jeux en 4K/60FPS et de chargements ultra-rapides. Cependant, il sera toujours possible de jouer à ses « vieux » jeux PS4 sur sa PS5 et de récupérer les données de son compte PSN.



Pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement d’une console, passer de la PS4 à la PS5 sera un jeu d’enfant. Pour les autres, voici un petit tuto rapide pour vous guider dans l’installation de votre PS5 flambant neuve.

Récupérer ses sauvegardes sur PS4

La PS5 permet de jouer à quasiment tous ses jeux PS4. Quasiment, car une poignée de titres, comme Assassin’s Creed Syndicate, ne sont pas compatibles. Pour continuer sa partie débutée sur la veille console, il faut déjà récupérer ses sauvegardes sur PS4. Deux manières s’offrent à vous.

La première concerne les sauvegardes par le cloud. Pour cela, il faut s’abonner au PS Plus, le service en ligne de Sony qui coûte 9 euros par mois. Une fois fait, les parties sont enregistrées automatiquement en ligne (jusqu’à 100 Go). Si vous voulez gérer les sauvegardes en ligne ou vous assurer que tout est en ordre, il suffit d’aller dans les Paramètres, puis dans Gestion des données d’application sauvegardées, puis Données sauvegardées sur le stockage système et enfin aller sur Télécharger en Amont sur le stockage en ligne.

Il est également possible de stocker ses données localement sur un disque dur externe ou une clé USB. Après l'avoir branché, il faut retourner dans les paramètres, puis aller dans le menu Gestion des données d’application sauvegardées, puis dans Données sauvegardées sur le stockage système, puis Copier sur un périphérique de stockage USB. Une fois fait, il faudra réintroduire la clé sur sa PS5 et transférer les sauvegardes de manière automatique.

Installer sa PS5, rien de bien sorcier

Pour installer sa PS5, rien de plus simple, puisque tout est déjà fourni dans la boîte. Nul besoin de réutiliser la prise secteur ou votre ancien câble HDMI, tout est déjà fourni. Il est possible de la placer debout ou couchée, selon la configuration de votre salon, et ce grâce à un petit socle en plastique fourni dans la boîte.

La console dispose d’une aération remarquable, qui court tout le long de la façade. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir concernant la chauffe de la console, mais ne la mettez pas dans un meuble fermé non plus, soyez raisonnable.

Une fois la console branchée et allumée, la phase d'installation démarre et plusieurs choses vous seront demandées. La première est de connecter votre PS5 à un réseau Wifi (ou de la brancher via un câble Ethernet). Puis, la machine vous demandera vos identifiants PSN. Il faut entrer les mêmes que sur votre PS4 (ou PS3). Une fois fait, la console récupérera toutes vos données, comme les sauvegardes si vous êtes abonné PSN, vos trophées, ou votre bibliothèque de jeux. Une fois la console démarrée, vous arrivez donc sur l’interface principale. D’ici, vous pourrez retrouver tous vos jeux PS5 et PS4 sur la bibliothèque qui se trouve tout à droite de l’accueil.

Jouer à ses jeux PS4 sur PS5

Deux cas de figures se présentent alors. Dans le premier cas, vous disposez d’une version dématérialisée d’un jeu, c’est-à-dire achetée directement en ligne. Dans la bibliothèque, il suffit alors de sélectionner le jeu (PS4 ou PS5) et le télécharger. Il s’épinglera sur la page d’accueil et il sera possible de reprendre votre partie après suivi les instructions ci-dessus, à condition que les développeurs aient travaillé sur la rétrocompatibilité des sauvegardes (ce qui n’est pas systématiquement le cas). Vous remarquerez alors que certains jeux peuvent être verrouillés (avec un petit cadenas dans un coin). Cela signifie qu’il est nécessaire d’avoir le disque pour jouer, ce qui nous amène à notre deuxième cas de figure.

Vous avez acheté le jeu en boîte, et vous possédez donc un disque. Si vous avez craqué pour une PS5 « normale », c’est-à-dire à 499 euros, aucun souci. Il suffit d’insérer le disque et d’attendre que le jeu s’installe. Une fois fait, il sera toujours nécessaire d’avoir le blu-ray pour le lancer. L’utilisation ne diffère pas d’une PS4 classique.

Si vous avez acheté la PS5 Digital Edition (399 euros), la conclusion sera peut-être dure à avaler : vous ne pourrez pas jouer à vos anciens jeux sur blu-ray. Pour le moment, Sony ne propose en effet pas de solution et vous n’aurez que vos yeux pour pleurer. Seuls les jeux achetés en ligne seront récupérables.

Des jeux plus beaux, mais sous certaines conditions

Enfin, dernière chose à savoir, les jeux peuvent être mis à jour pour la PS5 avec un gros patch. Certains titres, comme Ghost of Tsushima ou encore Days Gone, sont déjà jouables en 4K/60FPS, ce qui n’était pas le cas sur PS4 Pro.

Les jeux non patchés proposent leur version PS4 Pro, avec parfois le choix entre un mode 4K/30FPS et 1080p/60 FPS. C'est le cas de Jedi Fallen Order ou God of War. La mise à jour, comme le transfert des sauvegardes, dépendra de la volonté des développeurs.

Notons également que les jeux PS4 n’étant pas optimisés pour le SSD de la PS5, les temps de chargements subsistent. Ils sont réduits de moitié, mais ils sont toujours là, contrairement à ceux des jeux PS5. Enfin, Sony propose le PS Plus Collection avec le PS Plus, qui permet d’avoir sans surcout tous les plus gros hits de la PS4 sur sa PS5, comme God of War ou Bloodborne.

Vous avez maintenant toutes les clés pour installer sereinement votre console. L’opération est simple et prend moins de 10 minutes montre en main.

Il faut noter que Microsoft propose également un transfert de données de la Xbox One vers la Xbox Series. Là encore, l’opération est très simple et similaire sur bien des points.