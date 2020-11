Cyberpunk 2077 : le Ray Tracing sera activé sur tous les GPU compatibles DXR

Cyberpunk 2077 sera uniquement compatible Direct X12, ce qui sous-entend qu'il faudra obligatoirement être sous Windows 10 ou 7 pour en profiter. En outre, le Ray Tracing sera activé sur tous les GPU compatibles DXR (DirectX Ray Tracing).

Les équipes de CD Projekt RED viennent de rappeler que Cyberpunk 2077 sera exclusivement compatible avec l'API Direct X12, et plus précisément avec l'API Direct X12 Ultimate afin de profiter du Ray Tracing sur les GPU compatibles DXR (DirectX Ray Tracing), comme les dernières cartes graphiques GeForce RTX 3000 de Nvidia ou les AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT.

Pour rappel, le DXR permet aux jeux de nouvelle génération de “simuler avec précision le comportement de la lumière, donnant ainsi lieu à des effets d'ombres, de reflets et d'illumination globale incroyablement réalistes et splendides”, comme l'explique Nvidia.

“Nous avons choisi d'opter pour le DX12 pour deux raisons principales. Premièrement, il s'agit de l'API standard pour les plateformes Xbox. Le jeu étant également disponible sur Xbox One, nous voulions naturellement l'implémenter le plus rapidement possible. Deuxièmement, c'est le lieu de naissance de DXR, et comme nous avions prévu d'investir dans DXR très tôt, le choix de DX12 a été assez simple”, explique Marcin Gollent, programme graphique en chef du studio polonais.

De fait, il faudra impérativement être sous Windows 10 pour jouer à Cyberpunk 2077. Les utilisateurs sous Windows 7 pourront également en profiter grâce à la mise à jour SP1 qui permet d'exploiter Direct X12. En revanche, c'est l'impasse pour Windows 8, CD Projekt n'ayant pas prévu de version Direct X11 du titre.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 a été repoussé une troisième fois et sortira finalement le 10 décembre 2020. “Vous avez vraisemblablement beaucoup d'émotions et de questions à nous poser, alors avant tout, veuillez accepter nos humbles excuses. Le plus gros défi devant nous est de livrer le jeu sur les plateformes current-gen, next-gen et PC simultanément, ce qui nous oblige à préparer et tester 9 versions du jeu (Xbox One/X, compatibilité sur Xbox Series S\X, PS4 Pro, compatibilité sur PS5, PC et Stadia), le tout en télétravail”, a expliqué le studio.

Selon des déclarations du PDG de CD Projekt RED Adam Kiciński, ce retard est dû en majeure partie aux versions current-gen du jeu, c'est-à-dire PS4 et Xbox One. “Nous allons sortir un jeu qui, on va être honnête, est un jeu next-gen. Nous le préparons pour qu'il tourne sur les vieilles machines qui posent certains challenges qui ne vont pas se produire sur les prochains projets”.

