Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red dévoile une carte Nvidia RTX 3080 aux couleurs du jeu

CD Projekt Red vient de dévoiler une édition ultra-exclusive de la RTX 3080 aux couleurs de Cyberpunk 2077. Pour l’heure l’éditeur semble simplement avoir l’intention de faire gagner une seule unité de la carte à un fan chinois via un jeu concours.

CD Projekt Red est en train de faire gagner une carte Nvidia GeForce RTX 3080 unique en son genre, puisqu’elle est entièrement personnalisée au couleurs de Cyberpunk 2077. L’éditeur en a montré une seule image, que nous avons reprise en Une de cet article. Il s’agit fondamentalement d’une carte Nvidia GeForce RTX 3080 Founder Edition.

On y voit divers graphismes sérigraphiés dans le jaune électrique du jeu avec l’inscription Cyberpunk 2077 sur la tranche – ainsi que des éléments blancs et gris sur fond noir. La carte proprement dite a été dévoilée en marge d’un jeu concours organisé sur Bilibili. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bilibili est un réseau social et plateforme chinoise de vidéos.

CD Projekt Red dévoile une nouvelle édition spéciale de la RTX 3080

On y trouve surtout de l’animation, des comics, et bien sûr des jeux. Les choix esthétiques de l’éditeur sur cette version sont plus discrets que sur une autre carte, une Nvidia 2080 Ti, que CD Projekt Red a récemment lancée (cf illustration en fin d’article). Cette 2080 Ti utilisait en effet des panneaux entièrement jaunes, avec une inscription GeForce RTX bleu néon sur la tranche.

Bien sûr, depuis sa sortie, la 2080 Ti est dépassée par la nouvelle génération de cartes RTX 3000 de Nvidia. L’édition spéciale de la 2080 Ti était sortie plusieurs mois en amont – elle devait coïncider avec la sortie du jeu, avant que ce dernier ne soit reporté à plusieurs reprises.

Si ce jeu concours vous intéresse, sachez qu’il vous faut obligatoirement un compte Weibo pour participer et que l’on comprend que le jeu n’est ouvert qu’aux personnes résidant en Chine. Vous pouvez néanmoins y accéder en cliquant sur ce lien.

On espère vraiment que cette édition de la RTX 3080 soit rapidement mise à la disposition de plus de marchés, avec d’autres accessoires aux couleurs du jeu comme des souris, contrôleurs et peut être aussi un peu de modélisme…