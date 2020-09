Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED dévoile les configurations Minimum et Recommandée

Cyberpunk 2077 se dévoile un peu plus à travers d'un nouveau trailer “Night City Wire” qui s'attarde sur la mégalopole que les joueurs devront arpenter dans le jeu. En outre, les développeurs de CD Projekt RED ont également publié les configurations Minimum et Recommandée de la version PC du titre.

CD Projekt RED continue sa promotion de Cyberpunk 2077. Après un second trailer centré sur les différentes armes du jeu, les développeurs polonais viennent de publier un nouveau “Night City Wire” centrée cette fois-ci sur Night City, la mégalopole futuriste que les joueurs seront amenés à arpenter.

Durant une vingtaine de minutes, vous pourrez avoir un aperçu de chaque district qui compose Night City, en apprendre plus sur leur identité visuel, leurs habitants, leur construction et les mécaniques de gameplay qu'ils abritent. On voit par exemple les night clubs, dans lesquels votre personnage pourra danser, se droguer, boire de l'alcool ou peut-être plus si affinité.

Changement de cap à 360° et direction les Badlands, cette zone désertique située à l'extérieur de Night City, bien loin des néons et de la folie de la mégalopole. Ici, la pauvreté et la famine prospèrent sous un soleil de plomb. En outre, les équipes de CD Projekt sont également revenues en détail sur les différentes factions du jeu.

Des gangs à l'identité propre

Commençons par les Maelstroms, un gang qui prône l'augmentation cybernétique à tout prix, et qui n'ont quasiment plus rien d'humain. Ils sont constamment à la recherche de nouveaux implants, pour se rapprocher toujours un peu plus de la machine. On peut les comparer aux Borg de Star Trek, pour les connaisseurs.

Les Valentinos sont profondément croyants et ont un code de l'honneur. Ils règnent sur plusieurs quartiers de la ville, et aiment particulièrement régler leur divergence à grand coup de couteau. Les 6th Street sont des nationalistes américains, bien déterminés à faire respecter le Second amendement de la Constitution américaine. Pour eux, porter une arme et s'en servir est un droit absolu et une seconde nature.

Les Voodos sont les spécialistes du piratage. Ils voient tout, contrôlent tout, et sont invisibles. Ils agissent dans l'ombre, loin de Night City sur une île isolée qui leur appartient. Les Animals sont “les plus tarés de Night City”, le cerveau ravagé par les stéroïdes et les implants. Leur philosophie, tout écraser avec leurs poings et leur marteau. Il reste bien d'autres gangs à découvrir dans Night City.

Les configurations de la version PC

En parallèle de cette nouvelle vidéo, les développeurs de CD Projekt RED ont également dévoilé les configurations requises pour profiter de la version PC du jeu. Les voici :

Configuration minimale :

OS : Windows 7 ou 10 64-bit

Version DirectX : DirectX 12

Processeur : Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GTX 780 3 GB ou AMD Radeon RX 470

Espace de stockage : 70 Go (SSD recommandé)

Configuration recommandée :

OS : Windows 10 64-bit

Version DirectX : DirectX 12

Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

RAM : 12 Go

Carte graphique : Nvidia GTX 1060 6GB ou AMD Radeon R9 Fury

Espace de stockage : SSD 70 Go

Pour rappel, Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020, soit le même jour que le lancement de la PS5. Le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/Xbox Series S, Stadia et PC. Les versions PS5 et Xbox Series X auront le droit plus tard à une mise à jour gratuite, pour améliorer le rendu graphique du titre.

