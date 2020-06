Cyberpunk est encore reporté, il sortira le 19 novembre 2020

Cyberpunk 2077 est à nouveau reporté au 19 novembre 2020, en lieu et place du 17 septembre. Le studio CD Projekt Red vient d’officialiser la nouvelle sur Twitter. Selon les développeurs, un deuxième report est nécessaire afin de procéder aux derniers ajustements et corrections de bugs avant le lancement du titre.

C’est la mauvaise nouvelle gaming du jour, alors que nous sommes à la veille de la sortie de The Last of Us Part II. Oui, mesdames et messieurs, le studio CD Projekt Red vient d’annoncer un deuxième report pour le très attendu Cyberpunk 2077. Initialement prévue le 16 avril 2020, la sortie du titre avait été décalée une première fois au 17 septembre 2020.

Alors que le studio avait bel et bien confirmé cette date de sortie malgré le coronavirus, les développeurs ont visiblement besoin d’encore un peu de temps pour peaufiner leur RPG en monde ouvert. Voici une partie de leur message diffusé sur Twitter :

« Nous avons décidé de déplacer le lancement de Cyberpunk 2077 du 17 septembre au 19 novembre. Ceux qui sont familiers avec notre manière de créer des jeux savent que nous ne livrons pas quelque chose qui n’est pas prêt. « Prêt quand tout est terminé » n’est pas juste une phrase que nous disons parce cela sonne juste, c’est quelque chose auquel nous croyons même si nous savons que nous allons en prendre la responsabilité. Et en même temps, nous sommes pleinement conscients que prendre une telle décision va nous coûter votre confiance et troquer la confiance contre du temps additionnel est l’une des décisions les plus dures qu’un développeur de jeu vidéo peut prendre.

[…] Au moment où nous écrivons ces lignes, le contenu et le gameplay de Cyberpunk 2077 sont terminés. Les quêtes, les cinématiques, les compétences et les objets, tout ce que les aventures de Night City ont à offrir, tout est là. Mais avec une telle abondance de contenus et de systèmes interconnectés complexes, nous avons besoin de tout vérifier en profondeur, d’équilibrer les mécaniques de gameplay et de corriger de nombreux bugs ».

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

À lire également : Cyberpunk 2077 – le studio déploiera une grosse mise à jour le jour J à cause du coronavirus

Un lancement pile pour la sortie de la Xbox Series X et de la PS5

Les papas de The Witcher concluent leur mea-culpa en nous informant que le jeu est en ce moment même entre les mains de plusieurs journalistes spécialisés. Autrement dit, les premières previews de Cyberpunk 2077 devraient être publiées dans peu de temps. L’occasion pour les joueurs d’avoir un premier aperçu de ce qui les attendra donc le 19 novembre 2020.

Notons par ailleurs que cette date de sortie coïncide plutôt bien avec les fenêtres de lancement de la Xbox Series X et de la Playstation 5. De quoi suggérer une sortie simultanée de Cyberpunk 2077 sur les actuelles et futures générations de console ? Et vous, que pensez-vous de ce nouveau report ?

Source : CD Projekt