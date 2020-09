Cyberpunk 2077 : non, le jeu n’occupera pas 200 Go sur le disque dur

Inutile de commencer à faire de la place et à « pousser les murs » de votre disque dur : l’installation du jeu Cyberpunk 2077, attendu pour novembre prochain, ne devrait pas atteindre les 200 Go, contrairement à ce que certaines rumeurs laissent envisager sur le Web.

Selon les dernières rumeurs en date sur la Toile, Cyberpunk 2077 devrait peser pas moins de 200 Go une fois installé sur le PC. De quoi occuper une très large partie du disque dur, surtout sur les PC équipés seulement d’un SSD de 512 Go ou 1 To. L’éditeur CD Projekt Red a voulu clarifier les choses et vient de démentir cette information.

A une époque où les jeux dépassent allégrement les 100 Go d’installation, voire atteignent les 150 Go, on peut raisonnablement se demander si les éditeurs vont s’arrêter un jour ou s’ils comptent franchir la barre du 1 To dans les prochaines années. Certes, les capacités de stockage des disques durs et des SSD ne font que s’accroitre au fil des ans, mais il ne faut pas en oublier pour autant les configurations les plus modestes ou les possesseurs de console (200 Go sur une Xbox One ou une PS4, c’est énorme !). Sans compter aussi les temps de téléchargement nécessaires à l’installation d’une version dématérialisée ! Tout le monde n’a pas la fibre chez soi, et rapatrier plusieurs dizaines de Go sur son disque dur sans y passer la nuit n’est pas donné à tous.

Cyberpunk 2077 occupera la même place que les autres blockbusters

Cyberpunk 2077 étant un jeu riche, détaillé et exigeant en termes de configuration matérielle, on pouvait s’attendre à ce qu’il franchisse toutes les limites et qu’il nécessite un espace conséquent sur le disque dur ou le SSD. Marcin Momot, responsable de la communauté pour CD Projekt Red, a tenu à rassurer les futurs joueurs sur Twitter : non, le jeu ne demandera pas 200 Go d’espace pour s’installer. « Vous pouvez vous attendre à un espace disque comparable à ce qui fait sur les autres productions récentes », précise-t-il dans son tweet.

En clair, Cyberpunk 2077 ne devrait pas dépasser les 100 ou 150 Go d’espace au moment de sa sortie. Rappelons que le jeu, maintes fois repoussé, est désormais attendu pour le 19 novembre 2020. Si la configuration matérielle minimale pour le faire tourner dans de bonnes conditions n’est pas encore connue, le jeu devrait exploiter à fond les dernières innovations technologiques, notamment le ray-tracing en temps réel. En somme, de quoi exploiter au maximum les possibilités des GeForce RTX 3000 annoncées plus tôt dans la semaine.