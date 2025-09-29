Voiture électrique : n’attendez pas pour profiter du leasing social, les places vont partir très vite

L'accès au leasing social pour obtenir une voiture électrique à 100 € par mois s'ouvre demain. On s'attend à ce que le nombre maximal de dossiers soit atteint très rapidement.

Le coup d'envoi est proche. À partir du mardi 30 septembre 2025, soit le lendemain de la publication de cet article, il sera possible de déposer un dossier pour demander la prime “coup de pouce” du gouvernement. Derrière ce nom se cache le leasing social lancé en 2024, l'aide permettant de se procurer une voiture électrique pour environ 100 € par mois. L'an dernier, le dispositif a connu un succès retentissant.

Le gouvernement avait ouvert 50 000 places et pensait en traiter entre 20 000 et 25 000 au final. Il n'a fallu que 6 semaines pour atteindre la limite. En 2025, cette dernière reste la même. Forts de cette première expérience, les fabricants et concessionnaires ont préparé le terrain en annonçant longtemps à l'avance les prix des véhicules une fois l'aide déduite. Des clients ont ainsi pu se positionner en amont, ce qui fait dire que la lutte pour obtenir la prime va être acharnée.

Ne traînez pas pour demander la prime “coup de pouce” pour les voitures électriques

Au lieu des 6 semaines de 2024, beaucoup s'attendent à ce que les 50 000 dossiers de leasing social soit tous déposés en quelques jours seulement. Il va donc falloir être dans les starting-blocks pour espérer en faire partie. La baisse de l'enveloppe ne devrait pas suffire à décourager les intéressés. Rappelons en effet qu'elle est passée de 13 000 à 7 000 € au mieux, soit presque 50 % de moins.

La prime n'en reste pas moins indispensable aux ménages les plus modestes souhaitant passer à un véhicule propre. Les constructeurs ont l'obligation de ne pas proposer de modèle au-delà de 200 € par mois, mais dans les faits, on tournera souvent autour des 100 € mensuel. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires dont les critères d'éligibilité et des exemples de voitures accessibles dans notre article sur le leasing social en 2025. N'hésitez pas également à consulter la page dédiée du gouvernement pour tout renseignement complémentaire.