Voitures électriques : le leasing social pour sauver les ZFE ? Le gouvernement y pense

Alors que le leasing social fera son retour cet automne, le gouvernement aimerait réserver une partie des aides aux ZFE, les Zones à faible émission qui n'ont plus la cote depuis plusieurs mois.

Les ZFE sont en sursis. Ces zones à faible émission mises en place afin d'en restreindre l'accès aux véhicules les plus polluants divisent depuis leur introduction. Certains y voient une forme d'exclusion des foyers aux revenus modestes. Si leur véhicule ne répond pas aux critères de la ZFE, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'en changer. De plus en plus de villes ont choisi de les supprimer, et les ZFE sont aujourd'hui menacées par une proposition de loi qui cherche à y mettre fin.

Le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille et veut trouver un moyen de les sauver. L'un d'eux serait de faire appel au leasing social, ce dispositif qui permet d'acheter une voiture électrique pour environ 100 € par mois. Après sa suppression en 2024, il va revenir cet automne 2025 avec un budget revu à la baisse. Les Echos ont repéré un projet d'arrêté soumis par le gouvernement au Conseil supérieur de l'énergie dont le but est clair : réserver une partie des aides du leasing social aux ZFE.

Une partie des aides leasing social pourrait servir à sauvegarder les ZFE

Dans le détail, l'aide de l'État concernera “50.000 voitures particulières électriques à destination des ménages modestes, dont au moins 5.000 voitures pour les personnes dont le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située dans une ZFE“. Le Conseil supérieur de l'énergie doit rendre son avis le 27 mai prochain.

Selon une source proche du dossier, le leasing social se verra attribuer une enveloppe de 369 millions d'euros. Divisé par le nombre de véhicules concernés, cela représente une aide d'environ 7 400 €, auquel s'ajoute le bonus de 4 000 € pour certains ménages. Au total, c'est donc une subvention de 11 400 €, contre 13 000 € l'an dernier.

Quant aux critères, ils devraient être “très similaires, voire identiques à ceux de 2024“, affirme-t-on au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Il précise que “la cible est toujours d'avoir des véhicules autour de 100 euros par mois, correspondant à l'ambition initiale du dispositif“.