Prix de l’essence : les applications pour trouver du carburant pas cher

Pour trouver de l'essence moins cher, il y a deux écoles : certains s'arment d'un carnet de notes et font le tour des stations. Les autres utilisent les applications pour trouver les meilleurs prix ! Voici les meilleures applications Android pour ne plus payer votre essence trop cher.

Il n'y a pas de petites économies, et trouver les stations essence les moins chères à côté de chez vous peut vous permettre de mettre de côté une sacrée somme sur le long terme. C'est d'autant plus vrai que le prix du carburant ne cesse d'être revu à la hausse ces derniers temps. Au cours du mois de septembre, le marché a subi une augmentation de 2,2% par rapport à l'année dernière.

Cette nouvelle hausse du prix de l'essence s'explique notamment par une inflation plus forte que prévu en France. Pour rappel, les économistes estiment que le niveau d'inflation ne doit pas dépasser les 2%, sans pour autant descendre trop en dessous de cette limite. Sur Twitter, les conducteurs sont nombreux à partager leur désolation après avoir fait le plein. Voici donc notre sélection d'applications pour trouver du carburant le moins cher possible.

Essence / Gasoil Now : la plus maligne

Depuis son lancement, Gasoil Now a vu sa popularité grandir de manière exponentielle. Et tant mieux, car l'application fonctionne grâce à la participation de sa communauté. En ouvrant l'application, vous êtes directement géolocalisé. Les stations essence près de votre position ainsi que les tarifs appliqués s'affichent également. Il suffit alors de sélectionner celle de votre choix pour qu'un itinéraire vous soit proposé. Notez que l'application calcule également le prix de votre plein en fonction de la capacité de votre réservoir.



Essence & Co : sans doute la plus complète

Essence & Co est très similaire à la Gasoil Now, si ce n'est une interface un rien moins agréable. Elle profite néanmoins d'une communauté très active, la plus grosse du Play Store. Vous pouvez donc compter sur des variations de prix très précises. Elle affiche également les stations-service sous forme de liste, et visualiser celles qui sont actuellement en rupture de stock.

Fuelio : une application à découvrir

Fuelio ne permet pas directement d'afficher les prix des stations essence, mais elle permet plutôt de gérer au mieux le coût de votre voiture dans son ensemble. Elle vous permet de suivre les habitudes auxquelles vous ne pensez normalement pas, et vous permet de réduire nettement votre consommation !

Zagaz

Zagaz propose des filtres tels que le rayon de recherche ou le prix maximum recherché pour vous proposer des stations qui répondent à vos critères, autoroutes comprises. En revanche, en fonction de l'endroit où vous êtes, l'application ne propose pas toujours toutes les informations mises à jour. Pour se rattraper, elle a d'autres qualités comme son mode “Avertisseur” dédié aux trajets sur autoroute et l'affichage d'informations sur les stations-service.

Fuel Flash : pour trouver de l'essence moins cher, y compris à l'étranger

Fuel Flash est particulièrement indiqué si vous vous trouvez près d'une frontière. L'application donne le prix des carburants dans 60.000 stations-service en France, mais aussi en Autriche, Allemagne, Italie, Portugal et Espagne. L'application base ses prix sur des données officielles plutôt que du crowdsourcing. Elle propose en plus de cela un historique des prix appliqués durant les derniers jours.

Carburant moins cher : l'alternative pour les frontaliers

Cette application n'est sans doute pas la plus ergonomique, mais elle reste extrêmement complète et bien mise à jour pour faire des économies en allant acheter votre carburant de l'autre côté de la frontière. Cette application permet accéder ainsi aux données des stations-service en Allemagne, Autriche, France et Italie.

Si vous connaissez d'autres applications ou vous avez d'autres astuces ou conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaires !