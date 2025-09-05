Les SSD externes sont plus fiables et rapides qu’un disque dur classique, ce qui en fait des alliés pour le stockage des données sensibles. Mais comme tout objet portable, ils peuvent être perdus, surtout lorsqu’ils sont de petite taille. Une entreprise semble avoir trouvé un compromis ingénieux : un appareil plus petit qu’une carte bancaire, mais localisable.

Les SSD (Solid State Drives) ont révolutionné le stockage de données : totalement électroniques, ils sont plus rapides et fiables qu’un disque dur classique. En résumé, ils sont la solution idéale pour garder une copie de vos données sensibles et confidentielles – à condition de ne pas les abîmer par inadvertance.

C’est justement là où le bât blesse : ils contiennent vos précieuses informations. Alors le perdre peut s’avérer être une expérience particulièrement stressante – a fortiori si c’est votre moyen de stockage principal. Mais une entreprise a développé un nouveau SSD externe qui pourrait vous éviter de voir vos données disparaître dans la nature.

Ce SSD portable est plus petit qu’une carte bancaire, mais il est surtout localisable

La société Team Group a sorti son SSD portable T-Create Expert P34F. Sa particularité ? Il est le tout premier SSD externe au monde doté d’un système de suivi de localisation intégré, qui fonctionne avec l’application Localiser d’Apple. Selon nos confrères de TechRadar, il peut être couplé avec les appareils compatibles de la marque à la pomme et est également doté d’un haut-parleur interne capable d’émettre une alarme audible jusqu’à 40 mètres.

Si la fonction de localisation est restreinte à l’écosystème d'Apple, vous pourrez utiliser ce SSD portable avec d’autres appareils, dont les PC Windows. Côté matériel, le P34F est décliné en 512 Go, 1 et 2 To. Sa vitesse de transfert va jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture. Il est équipé d’un connecteur USB-C et prend en charge la connectivité USB 3.2 Gen 2 et Thunderbolt. Surtout, il est plus petit qu’une carte bancaire : avec ses 70 grammes, il mesure 81 millimètres par 43, et présente une épaisseur de 16,5 millimètres.

Le P34F est déjà présenté sur le site de Team Group, mais à l’heure où sont rédigées ces lignes, le prix n’a pas été confirmé et il n’est pas encore visible chez les détaillants, tels que Amazon. Quant à sa garantie, elle est de 3 ans – là où la durée de vie des SSD est généralement estimée à 5 ans. Ainsi, grâce à ce système de suivi, Team Group a transformé l’inconvénient de sa petite taille (le rendant facile à perdre ou à oublier) en une force: il est particulièrement pratique et transportable, et surtout théoriquement plus difficile à perdre que n’importe quel SSD, et vos données sensibles également.