Le Steam Deck est en rupture de stock et Valve n’a pas l’air de vouloir relancer la production, que se passe-t-il ?

Le Steam Deck est actuellement en rupture de stock dans plusieurs régions du monde, notamment aux États-Unis. Valve n'ayant pas encore communiqué sur la situation, les joueurs tentent tant bien que mal de comprendre ce qu'il se passe.

Bien malheureux celui qui chercherait à acquérir un Steam Deck de nos jours. Après l'arrêt de la production du modèle standard, les joueurs n'avaient déjà plus le choix que de se reporter sur le modèle OLED, présentant certes un meilleur écran mais aussi un prix plus élevé. Or, voilà que même celui-ci n'est plus disponible. Aux États-Unis en effet, le PC handheld s'affiche en rupture de stock sur le site de Valve. Selon plusieurs témoignages recueillis par Tom's Hardware, il semblerait que la situation soit similaire dans certaines régions d'Asie. L'Europe est pour le moment épargnée.

Le Steam Deck a régulièrement été en rupture de stock au cours de son histoire, Valve ayant toujours pris l'habitude de ne produire sa console qu'en quantité limitée. Mais cette fois-ci, les choses semblent différentes. La firme n'a pas encore communiqué sur la situation et ne semble vouloir montrer aucun signe d'un éventuel retour à la normale. Alors qu'en parallèle, le lancement de la Steam Machine a été repoussé, le constructeur semble rencontrer quelques difficultés sur ses lignes de production.

Pourquoi le Steam Deck est-il en rupture de stock ?

Difficile ne pas faire le lien entre les deux phénomènes. Il ne fait aucun doute que la crise actuelle du marché de la RAM impacte sévèrement les plans de Valve en matière de hardware. Le simple fait que le constructeur n'ait toujours pas officialisé le prix de sa Steam Machine est assez révélateur en soi. Nous sommes ici pleinement dans le territoire de la supposition, mais il est possible que la firme réserve désormais son stock de RAM à la fabrication de son prochain mini-PC.

Autre possibilité, encore une fois liée à la crise de la RAM, certains estiment que de nombreux joueurs ont fini par craquer pour le Steam Deck dernièrement, justement en voyant le prix de la RAM augmenter. Plutôt que de payer une fortune leur nouveau PC, un Steam Deck au prix fixe capable de faire tourner la majorité des jeux récents semble une bonne alternative. Quoiqu'il en soit, il va encore falloir attendre une déclaration officielle de Valve pour mettre au clair cette histoire.