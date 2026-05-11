La flambée du prix de la RAM pousse des escrocs à vendre de fausses barrettes avec du plastique à l’intérieur

Les prix de la RAM s'envolent et les arnaques suivent. Des barrettes DDR5 contrefaites circulent désormais sur les marchés PC en Asie, vendues comme authentiques. À l'intérieur, parfois rien d'autre que du plastique.

Le marché de la mémoire vive traverse une crise sans précédent depuis la fin 2025. La demande massive des datacenters dédiés à l'intelligence artificielle a provoqué une pénurie mondiale de DRAM. Entre juillet 2025 et janvier 2026, le prix moyen des barrettes DDR5 a bondi de 340 %. Certains kits 2 x 16 Go sont passés de 75 euros à près de 400 euros en quelques mois. Cette flambée a rendu les PC bien plus coûteux à assembler ou à upgrader.

Dans ce contexte de pénurie, les escrocs ont flairé l'opportunité. Des fausses barrettes DDR5 ont commencé à apparaître sur les marchés asiatiques, aussi bien en ligne qu'en boutique. La crise de la RAM avait déjà poussé de nombreux bricoleurs à explorer des solutions alternatives pour équiper leur machine à moindre coût. Cette fois, ce sont des vendeurs malveillants qui exploitent la situation en proposant des modules contrefaits à des prix attractifs.

Des fausses barrettes DDR5 avec du plastique à la place des puces inondent les marchés asiatiques

Des barrettes DDR5 contrefaites circulent sur des plateformes comme Yahoo Japan et dans plusieurs boutiques physiques. Un cas documenté concerne une barrette SO DIMM DDR5 16 Go présentée comme une référence Samsung. À l'intérieur, les puces étaient marquées SK Hynix, les bords arrondis et les contacts dorés suspects. Dans certains cas, les chips sont tout simplement remplacés par des morceaux de plastique. Les barrettes pour ordinateurs de bureau sont plus difficiles à inspecter, car leurs dissipateurs thermiques masquent les puces. Un acheteur peut ne rien remarquer avant que son PC refuse de démarrer.

Ce phénomène n'est pas isolé. Des GPU et des CPU contrefaits ont déjà circulé ces dernières années dans des conditions similaires. Quand les prix grimpent, les contrefaçons prolifèrent, et le marché des composants PC n'échappe pas à cette règle. Pour éviter ce type de mésaventure, il vaut mieux acheter ses composants auprès de revendeurs reconnus, vérifier soigneusement les avis vendeurs et fuir les offres anormalement bon marché.