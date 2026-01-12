Avengers Doomsday : Disney nous réserverait encore plusieurs teasers avant la diffusion du trailer final

Alors que 4 teasers d'Avengers Doomsday ont déjà été diffusés dans les cinémas, il se pourrait que d'autres soient sur le point d'arriver. C'est en effet ce que suggère une fuite d'un organisme d'évaluation coréen, qui annonce encore 3 teasers.

Il s'agit sans doute de la campagne marketing la plus agressive de l'histoire du MCU. La sortie en salles d'Avengers Doomsday est prévue pour le mois de décembre prochain et pourtant, le film n'arrête pas de faire parler de lui. Entre les rumeurs tentant de prédire la durée de ce dernier (certaines, un peu farfelues, allant même jusqu'à dépasser les 5 heures) et les théories en tout genre, les fans de comics sont en ébullition. Et Disney n'y est sûrement pas pour rien.

Depuis quelques semaines, le géant du divertissement diffuse en effet de premiers teasers pour Doomsday au cinéma, puis sur YouTube. Plutôt que de révéler l'intrigue, ceux-ci s'intéressent à un personnage, ou un groupe de super-héros. Jusqu'à maintenant, nous avons ainsi eu le droit à un aperçu de Captain America, Thor, les X-Men et Black Panther. Quatre teasers donc, que l'on serait bien en droit d'estimer être assez. Mais il se pourrait que Disney ait d'autres plans.

On n'a pas encore vu tous les teasers d'Avengers Doomsday

Ce serait l'équivalent du PEGI coréen qui aurait lâché le morceau. Sur son site, on aperçoit non pas quatre teasers, mais bien sept. L'organisme ne dévoile le nom des héros que l'on y croisera, ni les dates de diffusion. En revanche, on peut déduire ce deuxième point à partir d'une autre information, obtenue il y a quelques jours. Fin 2025, la rumeur selon laquelle le premier véritable trailer de Doomsday sera diffusé lors du Super Bowl a commencé à circuler.

La finale se tenant lieu le 8 février prochain, cela laisse exactement 3 semaines pour diffuser les derniers teasers. Sachant que jusqu'à maintenant, les teasers ont été diffusés à une semaine d'intervalle, le compte est bon. Reste à déterminer qui l'on apercevra dans les prochains extraits. Évidemment, les fans espèrent qu'il s'agira de du Dr. Doom, qui signe le grand retour de Robert Downey Jr. dans le MCU.