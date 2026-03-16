Le CMF Phone 2 Pro passe à 179 € : un rapport qualité-prix imbattable

Si vous avez moins de 200 € pour un smartphone, le CMF Phone 2 Pro est l’un des meilleurs choix disponibles en ce moment. Lancé à 259 €, ce smartphone 5G séduit par son rapport qualité-prix attractif et sa fiche technique équilibré sur tous les plans.

CMF Phone 2 Pro

Il ne vous a sans doute pas échappé que AliExpress vient de lancer une vague de promotion pour célébrer son anniversaire. Dans la catégorie des smartphones, de nombreux modèles bénéficient de réductions importantes. Pour moins de 200 €, le CMF Phone 2 Pro est un choix auquel il est difficile de résister.

La marque CMF est une filiale de Nothing qui propose des produits aux caractéristiques solides, pour des prix très compétitifs. Le CMF Phone 2 Pro ne déroge pas à ma règle. C’est un modèle milieu de gamme qui s’adresse à ceux qui recherchent un smartphone performant, mais pas cher.

AliExpress le propose en ce moment à 179 €. Le smartphone est affiché à 229 €, mais vous pouvez cumuler deux autres réductions : 30 € de remise avec le code promo FRASPHD30 et 20 € de réduction supplémentaire en choisissant PayPal comme moyen de paiement. Le produit est livré gratuitement depuis la France, dans un délai de 1 à 4 jour ouvré.

Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à la saisir dès maintenant car elle est valable pour une quantité de stock limitée.

CMF Phone 2 Pro à 179 €
Au lieu de 259 € avec le code FRASPHD30 et en payant par PayPal
  • Aliexpress
    179€
    Voir l'offre

Une fiche technique solide pour son prix

Le CMF Phone 2 Pro dispose d’un grand écran AMOLED de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est une dalle fluide et lumineuse, avec une qualité d’affichage satisfaisante.

Sous le capot, on retrouve la puce Dimensity 7300 Pro, épaulée par 8 Go de RAM. Cette association offre des performances confortables pour une utilisation fluide au quotidien, y compris pour faire tourner des jeux vidéo pas trop exigeants en ressource.

La partie photo est l’une des forces du CMF Phone 2 Pro. Pour un modèle de ce prix, il offre une configuration polyvalente, avec notamment un téléobjectif de 50 MP (zoom optique 2x). Le smartphone dispose d’un capteur principal de 50 MP, ainsi que d’un module ultra grand-angle de 8 MP. De quoi prendre des photos claires et détaillées dans la plupart des situations.

Enfin, le CMF Phone 2 Pro dispose d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide 33 W.


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