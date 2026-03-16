Le Nothing Phone (3a) atteint son prix le plus bas avec ce code promo à durée limitée !

En proposant des modèles au design marqué et à l’excellent rapport qualité-prix, la marque Nothing est devenue est acteur incontournable sur le marché très concurrentiel des smartphones. Le Nothing Phone (3a) ne fait pas exception. Et avec ce code promo, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix sacrifié puisqu’il passe de 349 € à 216 €.

Nothing Phone 3a

AliExpress fête son anniversaire et pour l’occasion, le géant chinois propose des promotions exceptionnelles du 16 au 25 mars inclus. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech passent à petit prix grâce à des codes valables dès 15 € d’achat. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour craquer.

Sorti l’année dernière, le Nothing Phone (3a) s’est fait remarquer par ses caractéristiques avancées et son prix accessible. Et durant l’anniversaire d’AliExpress, il est encore moins cher puisqu’il passe à seulement 216 € avec le code FRASPHD30 qui vous donne 30 € de réduction dès 209 € d’achat. Et en payant par PayPal, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 20 €.

C’est un excellent prix pour ce smartphone 5G doté de 8 Go de RAM et d’une espace de stockage de 128 Go. En plus, le produit est expédié depuis la France et la livraison gratuite est ultra rapide. Ne tardez pas pour en profiter car les codes expirent vite.

Le Nothing Phone (3a) est à 219 € seulement
Au lieu de 349 € avec le code FRASPHD30 et en payant par payPal
  • Aliexpress
    219€
    Voir l'offre

Pour rappel, voici tous les codes disponibles actuellement :

  • 3€ de remise dès 15€ d'achat : FRASPHD03
  • 5€ de remise dès 30€ d'achat : FRASPHD05
  • 7€ de remise dès 49€ d'achat : FRASPHD07
  • 11€ de remise dès 79€ d'achat : FRASPHD11
  • 20€ de remise dès 139€ d'achat : FRASPHD20
  • 30€ de remise dès 209€ d'achat : FRASPHD30
  • 45€ de remise dès 319€ d'achat : FRASPHD45
  • 60€ de remise dès 429€ d'achat : FRASPHD60
  • 70€ de remise dès 509€ d'achat : FRASPHD70

Nothing Phone (3a) : le smartphone passe à prix sacrifié pour l’anniversaire d’AliExpress

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Nothing Phone (3a) est un smartphone puissant capable de faire tourner les applications gourmandes sans aucun ralentissement. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 couplé à 8 Go de RAM. Grâce à cette configuration, vous profitez d’une expérience fluide au quotidien. Il est également équipé d’un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition en Full HD+ (1080 x 2392 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. On ne s’attend pas à une telle fiche technique pour un smartphone aussi peu cher.

Côté photo, le Nothing Phone (3a) continue de nous surprendre. On retrouve à l’arrière trois capteurs, à savoir un capteur principal de 50 MP accompagné d’un téléobjectif de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. Les selfies sont assurés par une caméra frontale de 32 MP. Enfin, vous profitez d’une excellente autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 50W Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre .


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