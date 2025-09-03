Le CMF Phone 1 est à moins de 130 €, son prix le plus bas !

Excellent smartphone pour les petits budgets, le CMF Phone 1 est l'un des meilleurs modèles à moins de 200 €. Il est encore moins cher en ce moment : son prix est exceptionnellement sous la barre des 130 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En moins de 2 ans, la marque CMF est en train de devenir très populaire sur le segment des smartphones d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Le CMF Phone 1, sorti l'année dernière se démarque par son rapport qualité-prix séduisant, avec de nombreuses qualités héritées de Nothing qui appartient à la même entreprise.

CMF Phone 1 : 129 € au lieu de 229 € sur Amazon

Bien que smartphone ait été lancé au prix de 229 €, on le trouve souvent sous la barre des 200 €, mais il vient de franchir un palier en tombant à 129 € seulement sur Amazon.de. Prévoir 5 € pour la livraison en France dans un délai de 5 jours maximum. Pour rappel, vous pouvez utiliser votre compte Amazon France habituel pour commander sur Amazon.de.

À 129 €, le CMF Phone 1 assure des prestations plus que correctes, avec un processeur Dimensity 7300 5G gravé en 4mm et dont les performances sont suffisantes pour exécuter confortablement les tâches les plus courantes du quotidien, d'autant qu'il est épaulé par 8 Go de mémoire RAM.

Le smartphone dispose par ailleurs d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, de définition Full HD+ (1080 x 2400 px). L'une des forces de ce smartphone, c'est son interface Nothing OS qui sort des sentiers battus et dont l'expérience change de celui des modèles habituels.

Il en est de même pour le design extérieur qui accroche par son originalité. Cerise sur le gâteau : le smartphone est livré avec un kit qui permet de démonter la coque soi-même et de changer de coloris à volonté. C'est une touche modulaire qui devrait plaire plus d'un.

Enfin, le capteur principal du CMF Phone (50 MP) prend de belles photos. On retrouve également un capteur 2 MP en appoint pour les portraits. Et pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide à 33W.