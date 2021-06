Le clavier Logitech K400 Plus est à prix canon pendant le Prime Day Amazon

Le Prime Day Amazon 2021 est lancé depuis ce lundi 21 juin à 00h et vous avez jusqu'au mardi 22 juin 23h59 pour en profiter. Si vous n'êtes pas abonné au service et que vous souhaitez profiter des bons plans qu'il offre, alors c'est le moment, sachant qu'il existe une période d'essai gratuite de 30 jours sans engagement.

Au rayon informatique, le Prime Day permet de faire de bonnes affaires. Si vous avez besoin d'un clavier, sachez que le Logitech K400 Plus profite d'une belle baisse de prix. Il est vous possible de l'acheter à 17.50 euros au lieu de 44.99 euros avec bien évidemment la livraison gratuite à domicile. L'offre se termine dans 1 jour, ce qui vous laisse encore du temps pour réfléchir. Toutefois, il est préférable d'en profiter le plut tôt possible, sait-on jamais, il pourrait tomber en rupture de stock dans les prochaines heures.

Ce clavier sans fil offre une portée pouvant atteindre 10 mètres afin d'assurer une bonne connexion dans un grand salon. Adapté pour une multitude d’appareil, il est équipé de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et Android. Son installation est simple et rapide grâce au périphérique Unifying de Logitech inclus. Il est également muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile, facilitent l’expérience d'utilisation et de navigation de manière significative. Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10, Android 5.0 et Chrome OS.

