ChatGPT : OpenAI introduit la publicité et assure que c’est pour votre bien

C’est officiel, OpenAI va introduire la publicité dans ChatGPT. Pour se justifier, l’entreprise a publié un billet de blog dans lequel elle précise le fonctionnement de ces annonces, et réaffirme son engagement à préserver la confiance et l’intérêt de l’utilisateur. Mais comment ignorer l’intérêt commercial qui sous-tend cette décision ?

Il faut croire qu’OpenAI connaît ses classiques, et notamment la citation d’Oscar Wilde : « Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder ». Cela fait quelques mois que la question de la publicité dans ChatGPT se pose avec de plus en plus d’insistance pour l’entreprise. En décembre, du code découvert dans la dernière bêta du célèbre chatbot IA suggérait que la décision d’introduire des messages sponsorisés était prise.

Et cela vient d’être confirmé par OpenAI le 16 janvier dernier dans un billet de blog intitulé « Notre approche de la publicité pour élargir l’accès à ChatGPT ». Évidemment, ce texte prend la forme d’un plaidoyer et met en avant l’intérêt de l’utilisateur. Voici ce qu’apporterait la publicité dans ChatGPT, selon OpenAI.

La publicité comme outil de démocratisation de l’IA pour OpenAI

En lisant ce billet de blog, on pourrait avoir l’impression qu’introduire la publicité au sein de ChatGPT permettrait à OpenAI de servir une « noble cause ». Premièrement, cela permettrait de rendre ChatGPT accessible au plus grand nombre « soit gratuitement, soit avec des limites d’utilisation moins restrictives ». Cela participerait à réduire les inégalités entre les utilisateurs, mais également pour « les petites entreprises […] qui cherchent à se faire connaître ». Et la publicité intégrée à ChatGPT promettrait une expérience plus pertinente que les « formats publicitaires traditionnels ».

Mais OpenAI assure : « les réponses de ChatGPT sont toujours guidées par ce qui est le plus utile, et jamais par des intérêts publicitaires ». L’entreprise insiste sur son « engagement à placer les utilisateurs au premier plan et à préserver la confiance » : les annonces sont optimisées selon leur utilité, mais la confidentialité des discussions est protégée, les données ne sont jamais vendues aux annonceurs, « les publicités n’influencent jamais les réponses fournies par ChatGPT » et les internautes gardent la main sur leur expérience (désactivation de la personnalisation, suppression des données utilisées à des fins publicitaires…).

Pour le moment, il ne s’agit pas d’un lancement de la publicité à proprement parler. OpenAI va d’abord tester cette solution aux États-Unis « dans les semaines à venir ». Les messages sponsorisés seront introduits dans la formule gratuite et dans ChatGPT Go – les abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise étant épargnés, un moyen pour pousser les utilisateurs vers ces derniers : « Nous proposerons toujours une option permettant d’utiliser ChatGPT sans publicité, notamment via un abonnement payant. »

Les annonces apparaîtront d’abord sous les réponses du chatbot : elles en seront distinctes et clairement identifiables. L’utilisateur pourra masquer une publicité à tout moment – en indiquant pourquoi –, et demander pourquoi il la voit. OpenAI indique qu’aucune annonce ne sera affichée « à proximité de sujets sensibles ou réglementés » et précise que, pendant cette phase de test, les mineurs n’en verront pas. Enfin, OpenAI compte sur les retours des utilisateurs pour affiner l’expérience de la publicité au sein de ChatGPT.