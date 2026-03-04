ChatGPT : OpenAI déploie une mise à jour pour “réduire le niveau de cringe” de son IA

Alors qu'OpenAI se noie dans une gigantesque polémique aux États-Unis, l'organisation préfère déployer des mises à jour discrètes et légères pour ChatGPT. La dernière version de son modèle de langage vise ainsi à réduire son “niveau de cringe” lorsque l'IA tente de ne pas froisser son utilisateur.

Depuis quelque temps, ChatGPT fait l'objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Les internautes soulignent régulièrement la fâcheuse tendance de l'IA à faire des réponses à rallonge dans le but de les brosser dans le sens du poil. “Excellente question !”, ou, au contraire, “Tu ne devrais pas penser comme cela, mais ce n'est pas grave” sont monnaie courante lors d'une discussion avec le chatbot. Des tics de langage que beaucoup n'hésitent plus à qualifier de cringe — ou, pour les plus anciens qui nous lisent, de gênant.

OpenAI n'est visiblement pas étranger à ces critiques puisque l'organisation vient d'annoncer sur X (anciennement Twitter) une nouvelle mise à jour de son modèle de langage. GPT-5.3 Instant est d'ores et déjà disponible pour tout le monde et a une mission claire : “réduire le niveau de cringe” de ChatGPT, comme le formule elle-même OpenAI. Et, ce faisant, réduire la longueur de ses réponses.

ChatGPT est désormais moins cringe

Concrètement, ChatGPT ne passera désormais plus par quatre chemins pour en arriver à sa réponse. Là où il prenait autrefois des pincettes pour ne pas froisser l'utilisateur ou au contraire allait dans son sens pour l'encourager, l'IA répond dorénavant directement à la question qui lui est posée — à condition que celle-ci n'enfreigne pas ses conditions d'utilisation, auquel cas elle ne manquera pas de rappeler ces dernières.

OpenAI assure également que cette mise à jour réduit drastiquement les risques d'hallucinations, de 27% plus précisément pour les recherches en ligne et de 20% pour les réponses en local. De là à dire que l'on peut lui faire aveuglément confiance, il y a clairement un pas que nous ne franchirons pas. Il est également intéressant de noter qu'OpenAI est visiblement plus intéressé à améliorer la manière de parler de ChatGPT qu'à tenter de limiter le départ massif des utilisateurs suite à son accord passé avec le gouvernement américain.