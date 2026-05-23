Le Play Store va pouvoir proposer des promotions quand vous souhaitez annuler un abonnement

Google a annoncé que les développeurs vont pouvoir essayer de retenir les utilisateurs de leurs applications qui désirent résilier leur abonnement via le Play Store en offrant des promotions ou des offres moins chères.

Google Play Store
Crédits : 123RF

Google a multiplié les annonces d'IA lors de l'édition 2026 de sa conférence I/O. Si bien que les autres nouveautés qui vont arriver sur Android 17 ou d'autres versions ont été quelque peu éclipsées. Pourtant, certaines valent notre attention. La firme a par exemple annoncé de nouveaux outils accessibles pour les développeurs qui souhaitent tenter de convaincre les utilisateurs de rester sur leurs applications, et cela a des conséquences directes pour nous.

Google explique qu'une expérience utilisateur rigide compromet la fidélisation et que des parcours d'achat flexibles, nous octroyant plus de choix, peut permettre de nous séduire. “Prochainement disponible, notre nouvelle API de gestion des abonnements intégrée permettra aux abonnés de modifier leur forfait ou d’accepter une offre de passage à un forfait inférieur dès qu’ils cliquent sur « Annuler »”, communique l'entreprise.

Android va mieux gérer les échecs de paiement

Autrement dit, les applications vont pouvoir nous proposer des promotions ou des offres moins chères quand on veut se désabonner d'un service payant en passant par le Play Store, voire un mois de service gratuit. Ce type de comportement existe déjà au sein même des plateformes, certaines insistant d'ailleurs fortement avant de nous laisser partir, qu'il s'agisse d'un service de streaming vidéo ou audio, ou de livraison type Uber One. Bientôt, même en gérant ses abonnements depuis le Play Store, l'utilisateur pourra recevoir ce genre de proposition.

play store annuler abonnement

“Associée à des options de remplacement automatisant les remboursements au prorata, cette solution vous offrira un outil performant pour fidéliser vos abonnés les plus volatiles”, déclare Google aux développeurs. L'utilisateur conserve bien sûr le choix d'accepter ou non l'offre qu'il reçoit pour ne pas résilier son abonnement.

Android va aussi estimer les risques en cas d'échec d'une transaction. S'il est faible, il donnera accès au service pendant que le paiement est retenu en arrière-plan. Là encore, des plateformes comme Uber et Amazon le font déjà, continuant à assurer le service en “avançant” l'argent à l'utilisateur lors d'une erreur de paiement.


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