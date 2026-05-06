ChatGPT donne de meilleures réponses plus directes, pour tout le monde

L'IA conversationnelle ChatGPT change de modèle par défaut dans toutes ses formules, même gratuite. Résultats : moins d'hallucinations, des réponses plus claires et sans tergiverser pendant plusieurs paragraphes.

Il suffit d'utiliser quelques fois une IA conversationnelle comme ChatGPT pour se rendre compte de plusieurs choses : elles ont tendance à trop aller dans notre sens, parfois elles n'arrivent pas à trouver de réponse, et il leur arrive d'halluciner complètement des faits qui n'ont jamais existé. Ce n'est pas systématique bien sûr, mais sur de nombreux échanges, ça peut vite devenir pénible. Surtout si on se sert de l'IA pour des questions sensibles, par exemple relatives à la santé ou la finance.

Heureusement, les développeurs en sont conscients et travaillent à minimiser ce genre d'écueil. OpenAI, la maison-mère derrière ChatGPT, vient justement d'annoncer l'arrivée de GPT-5.5, son nouveau modèle de réponse par défaut pour tous les utilisateurs, qu'ils soient sur des formules gratuites ou payantes. Au programme : moins de blabla inutile, moins d'hallucinations et plus globalement plus d'efficacité.

Moins d'hallucinations et des réponses plus franches sur ChatGPT

“Lors d'évaluations internes, GPT-5.5 Instant a généré 52,5 % d'affirmations erronées en moins que GPT-5.3 Instant sur des requêtes à enjeux élevés portant sur des domaines tels que la médecine, le droit et la finance. Il a également réduit de 37,3 % les affirmations inexactes dans des conversations particulièrement complexes que les utilisateurs avaient signalées pour des erreurs factuelles“, peut-on lire.

En guise d'exemple, OpenAI montre une équation manuscrite confiée à l'IA pour correction. GPT-5.3 comme 5.5 commencent par dire qu'elle est juste, puis repèrent une erreur. La grosse différence, c'est que le premier modèle finit par conclure qu'il n'y a pas de solution, tandis que le second persévère pour finalement en trouver une. D'une manière générale, sur des domaines pointus comme le raisonnement scientifique ou mathématique, GPT-5.5 donne des résultats plus pertinents que son prédécesseur.

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Autre amélioration qui va faire plaisir à celles et ceux n'aimant pas les tergiversations : ChatGPT répond désormais de manière plus directe. L'IA le fait de manière très concrète en utilisant en moyenne 30 % moins de mots et de lignes, sans perdre de vue la question d'origine. De la même manière, elle évite d'ajouter des questions complémentaires par forcément utiles, ou même des émojis qui peuvent alourdir la conversation.

Enfin, la mémoire de ChatGPT est utilisée plus efficacement par défaut. Les références à d'anciennes conversations sont plus pertinentes pour des réponses au final plus personnalisées. OpenAI ajoute d'ailleurs la possibilité de visualiser les discussions dans lesquelles l'IA est allée chercher telle ou telle information. Cela prend la forme d'un panneau latéral appelé “Sources“, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

GPT-5.5 pour ChatGPT : prix et disponibilité

Le passage à GPT-5.5 par défaut est déjà actif pour tous les utilisateurs, ce que nous avons déjà mentionné plus haut. Si vous avez un abonnement, vous pouvez encore accéder à GPT-5.3 pendant 3 mois, après quoi le modèle sera supprimé.

Pour ce qui est de la meilleure utilisation de la mémoire, ce sont d'abord les abonnés à ChatGPT Plus et Pro qui en profiteront sur le Web. L'application mobile suivra peu de temps après. OpenAI prévoit d'étendre la fonctionnalité aux formules gratuites, Business et Entreprise “dans les semaines à venir“.

Enfin, le panneau affichant les sources utilisées pour accéder à des informations gardées en mémoire est en cours de déploiement chez tout le monde sur l'interface Web. Là aussi, l'application mobile en bénéficiera un peu plus tard. OpenAI précise que “la disponibilité de certaines sources de personnalisation peut varier selon les régions“.