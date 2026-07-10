OpenAI transforme ChatGPT en collègue autonome capable de boucler vos dossiers tout seul

L'assistant d'OpenAI sait répondre à presque tout, et la firme veut désormais qu'il agisse vraiment. Son nouvel outil ChatGPT Work s'attaque à des tâches complètes, de la première recherche au document final. Le robot conversationnel se mue peu à peu en collègue qui met la main à la pâte.

chatgpt work

Les assistants conversationnels ont d'abord servi à répondre à des questions et à rédiger quelques textes. Leur rôle évolue désormais vers l'exécution de tâches concrètes à la place des utilisateurs. Les entreprises de l'intelligence artificielle cherchent toutes à franchir cette étape vers des outils vraiment autonomes. La concurrence s'intensifie, et le recul de la domination de ChatGPT face à ses rivaux pousse OpenAI à réagir vite. La firme californienne veut prouver que son assistant peut aller bien au-delà de la simple discussion.

La firme de Sam Altman répond à cette pression avec un nouvel outil baptisé ChatGPT Work. Cette fonction agentique transforme l'assistant en véritable exécutant capable d'agir seul dans les applications et les fichiers de l'utilisateur. Elle arrive quelques jours seulement après l'abandon du navigateur Atlas d'OpenAI, signe d'une réorganisation profonde de son offre. L'entreprise veut confier à son IA des missions professionnelles complètes plutôt que de simples réponses. Le tout s'inscrit dans une bascule vers ce que la société décrit comme une future application unique.

ChatGPT Work mène seul des projets entiers pendant plusieurs heures

Selon l'annonce publiée par OpenAI, ChatGPT Work rassemble le nouveau modèle GPT-5.6 et la technologie Codex, née pour aider les développeurs. L'outil collecte des informations à travers les applications reliées, puis produit des documents, tableurs, présentations ou pages web achevés. Il découpe un projet complexe en étapes et poursuit son travail pendant plusieurs heures sans intervention. Plus de cinq millions de personnes utilisent déjà cette brique logicielle chaque semaine, dont plus d'un million pour des tâches sans lien avec le code. La liaison avec des services comme Slack ou Google Drive passe par des modules activés d'un simple symbole arobase.

Cette nouveauté touche d'abord les Américains, avec un déploiement immédiat pour les abonnés professionnels et une arrivée progressive pour les autres formules. L'application de bureau donne toutefois accès à ChatGPT Work gratuitement, même sans abonnement payant. Les utilisateurs peuvent aussi autoriser le programme à contrôler leur ordinateur pour agir en arrière-plan. OpenAI reconnaît que presque toutes ses équipes internes s'appuient déjà sur cet outil au quotidien.


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