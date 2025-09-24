Ce fan de Tesla voulait prouver que la conduite autonome fonctionne, il repart avec une facture salée (+vidéo)

Un passionné de Tesla a tenté un défi ambitieux avec le FSD activé. Après seulement quelques kilomètres, le projet a tourné court et la suite a été très douloureuse pour son portefeuille.

Depuis plusieurs années, Tesla promet de repousser les limites de la conduite assistée. Elon Musk avait même annoncé dès 2016 qu’une de ses voitures parcourrait les États-Unis d’une côte à l’autre sans intervention humaine. L’exploit n’a jamais eu lieu, mais certains passionnés tentent encore de le réaliser par eux-mêmes. C’est le cas d’un influenceur américain qui s’est lancé dans cette aventure avec un Model Y presque neuf.

Le conducteur a activé la fonction Full Self-Driving (FSD Supervised) sur son SUV électrique en quittant San Diego, en Californie. L’objectif était de rallier la côte est sans toucher au volant. Mais le périple a tourné court après seulement 60 miles (environ 96 km). La voiture, lancée à près de 120 km/h, a percuté une rampe métallique sur l’autoroute. L’impact a soulevé le véhicule et causé d’importants dégâts.

La tentative de traversée des États-Unis en Tesla Model Y avec le FSD finit avec 22 000 $ de réparations

Après le choc, une première inspection a révélé une pièce de suspension cassée ainsi que des éléments plastiques endommagés. Mais le vrai problème est apparu lors d’un arrêt dans une station de recharge Tesla. Le véhicule refusait de se recharger et affichait plusieurs erreurs, dont une panne du moteur électrique avant. En arrivant dans un centre de service à Tucson, en Arizona, le diagnostic est tombé : la batterie haute tension était hors service. La facture de réparation dépassait 22 000 $ (environ 20 500 €), dont 17 000 $ (près de 15 800 €) uniquement pour le remplacement de la batterie.

Heureusement pour le propriétaire, Tesla a pris en charge ce coût grâce à la garantie, après avoir constaté que la batterie présentait déjà un défaut avant l’incident. Sans cela, la tentative aurait pu lui coûter le prix d’une petite voiture neuve. Cet épisode rappelle que cette fonction reste officiellement une assistance de niveau 2. Le conducteur doit rester attentif et responsable en toutes circonstances. Ces limites ont d’ailleurs déjà été mises en avant dans d’autres tests récents, où un Model Y équipé du FSD n’a pas su détecter un bus scolaire arrêté ni des mannequins représentant des enfants. Dans ce cas, l’expérience censée prouver l’efficacité de la conduite autonome s’est transformée en rappel brutal de ses faiblesses actuelles.