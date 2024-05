Tesla : après les carrefours, l’Autopilot a un nouvel ennemi juré

Le système de conduite autonome de Tesla, bien que très avancé, montre une fois de plus des faiblesses. Une vidéo récente montre une Tesla Model 3 arrêtée dangereusement sur des rails de chemin de fer.

La technologie de conduite autonome a fait des progrès impressionnants ces derniers temps. Tesla, avec son système Full Self-Driving (FSD), se positionne à la pointe de cette innovation. Cependant, malgré ses capacités avancées, le FSD n'est pas infaillible et peut parfois se retrouver en difficulté dans des situations complexes. Il y a quelques jours, une vidéo montrait déjà une Tesla Model 3 roulant dans le brouillard qui a failli heurter un train à cause d’une détection défaillante. Le véhicule n'a pas ralenti malgré les feux clignotants du passage à niveau. Il a dû intervenir au dernier moment pour éviter une collision fatale.

Dans une autre vidéo publiée sur YouTube par l'utilisateur Jacob6875, sa Tesla Model 3 équipée du FSD Supervised version 12.3.6 s'est retrouvée confuse dans un passage à niveau suivi immédiatement d'un stop. Ce type de configuration routière n'est pas idéal, car il peut forcer les voitures à s'arrêter sur les rails si plusieurs véhicules sont déjà en attente au stop et crée une situation potentiellement dangereuse.

Sa Tesla s'arrête sur des rails de chemin de fer et ne veux plus repartir

Dans la vidéo, la Tesla ne détecte pas correctement les rails et s'arrête en plein milieu, trop loin du panneau stop. Cette réaction met en danger à la fois la voiture et son conducteur, qui a obligé ce dernier à reprendre le contrôle manuel pour dégager les rails. Malgré ses efforts pour accélérer, la vitesse de la voiture était très limitée, ce qui augmentait le risque d'une collision. Bien que le FSD gère généralement bien les passages à niveau, cette situation particulière a révélé une faiblesse critique.

Ces incidents nous montrent que les systèmes de conduite autonome sont encore perfectibles. Les régulateurs enquêtent déjà sur les systèmes de conduite assistée de Tesla, et ces problèmes pourraient intensifier ces investigations. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et le Department of Justice (DOJ) examinent les allégations de sécurité et de publicité trompeuse concernant ces technologies. Il est important de mettre en place des régulations plus strictes pour protéger les conducteurs et les autres usagers de la route. Heureusement, il se pourrait que ces véhicules se voient bientôt intégrer des technologies comme les Lidar, même si Tesla ne les aime pas, pour compléter les caméras et améliorer la fiabilité du FSD. A moins que cela soit réservé au futur Robotaxi.