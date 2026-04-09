Le Galaxy S25 Ultra peut prendre de magnifiques photos sous l’eau, à vos risques et périls

Grâce à la dernière mise à jour de l'application Samsung Expert Raw, vos photos aquatiques prises avec le Galaxy S25 Ultra seront plus belles. Mais attention avant de plonger dans l'eau.

Les Galaxy S Ultra sont en toute logique les meilleurs de Samsung pour ce qui est de la photographie. D'autant qu'il est possible d'en améliorer les capacités à l'aide d'applications dédiées. Le fabricant sud-coréen en propose d'ailleurs une spécialement conçue pour ses propres modèles : Samsung Expert Raw. Disponible sur le Galaxy Store, elle offre différents réglages et modes plus poussés que ceux de base.

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On y trouve notamment un “mode Océan“, qui comme son nom l'indique plus ou moins concerne les photos prises sous l'eau. Par défaut, un tel cliché a souvent un rendu difforme et des couleurs faussées. Le mode Océan se sert d'algorithmes intelligents pour arriver à un résultat très proche ce que voient nos yeux. Il a été développé pour aider une organisation américaine participant à la restauration des récifs coralliens. Disponible sur le Galaxy S24 Ultra puis le Galaxy S26 Ultra, l'option arrive sur le Galaxy S25 Ultra.

Samsung améliore les photos aquatiques sur les Galaxy S25 Ultra

Pour y accéder, vous devez d'abord installer la dernière bêta de One UI 8.5 sur votre S25 Ultra. Rendez-vous ensuite dans le Galaxy Store pour trouver l'appli Samsung Expert Raw version 5.0.08.2 ou ultérieur. C'est elle qui contient le mode Océan. Pour vous faire une idée, voici un comparatif de ce qu'il permet d'obtenir. C'est saisissant, mais pas sans risque pour votre smartphone.

Le Galaxy S25 Ultra est certifié IP68. Cela veut dire qu'il peut résister, entre autres, à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Là où il faut faire attention, c'est que cela concerne l'eau douce, pas l'eau salée. Si vous plongez le mobile dans la mer ou l'océan tel quel, vous risquez de l'endommager sérieusement. Si vous voulez tester le mode Océan, n'oubliez donc pas de placer l'appareil dans une protection imperméable adaptée avant d'aller chercher des poissons.