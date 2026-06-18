Coupe du Monde : Waze affiche les scores des matchs en direct, voici comment désactiver cette option

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Waze affiche en direct les scores des matchs. Mais ces pop-ups peuvent vous déconcentrer, alors suivre la Coupe du Monde ou conduire, il faut choisir. On vous explique comment désactiver ces notifications – et si vous êtes un vrai fan de foot, d’autres options de personnalisation (moins intrusives au volant) sont disponibles.

Waze Android Auto
Crédits : Adobe Stock

Waze, l’application de navigation GPS, propose régulièrement aux automobilistes des collaborations en rapport avec l’actualité. Cela se manifeste souvent par la suggestion d’une nouvelle icône de véhicule : lors de la sortie du live-action Dragons, c’est Krokmou qui a été mis à l’honneur ; avec celle Des Minions et des monstres, c’est maintenant à l’un des représentants des petites créatures jaunes en salopette bleue d’incarner votre voiture à l’écran.

Mais l’heure est surtout à la Coupe du Monde. Et à cette occasion, Waze a lancé un événement baptisé « Tournoi Global de Football », qui affiche, notamment, les scores des matchs en direct. De prime abord, l’initiative est géniale… si vous adorez le foot. Mais il ne faudrait pas non plus que cela vous déconcentre de la route. La dernière mise à jour de l’application l’active par défaut, mais la bonne nouvelle, c’est que cette option se désactive simplement.

Lire aussi – Waze : ces 5 fonctionnalités promises il y a longtemps débarquent enfin pour tout le monde (il était temps)

Suivre le match ou conduire, il faut choisir : voici comment désactiver l’option des scores en direct sur Waze

On le disait, le « Tournoi Global de Football » de Waze introduit une fonction inédite par défaut : une notification pop-up affichant les scores des matchs en direct, les équipes en jeu, la minute et le nom du buteur. Selon les utilisateurs, elle est un peu plus grande que les alertes qui apparaissent pour signaler un danger sur la route. Surtout, ces notifications contextuelles semblent survenir même lorsque le véhicule est en mouvement.

Pour privilégier votre concentration au volant – ou si vous êtes hermétique à la Coupe du Monde, tout simplement –, voici la marche à suivre pour désactiver cette option :

  • Ouvrez l’application Waze
  • Appuyez sur l’icône de Menu burger (les trois barres empilées) à gauche de l’écran
  • Appuyez sur Paramètres
  • Sélectionnez l’onglet Alertes
Waze Coupe du Monde FIFA 2026 scores en direct
Crédits : Phonandroid
  • Allez dans Personnaliser les alertes routières
  • Sélectionnez Matchs en direct
  • Appuyez sur l’interrupteur pour désactiver l’option
Waze Coupe du Monde FIFA 2026 scores en direct 2
Crédits : Phonandroid

Mais ces pop-ups de scores en direct ne sont pas la seule nouveauté introduite par cet événement, si jamais vous souhaitez bénéficier un tant soit peu de l’ambiance Coupe du Monde au volant sans que cela ne vous déconcentre. Quand vous ouvrez l’application après avoir fait la mise à jour, une page peut s’ouvrir : elle vous proposera d’embarquer « un fan français obsédé par la Coupe du Monde » pour la navigation vocale, de troquer votre icône de véhicule habituelle par une icône Kia Sportage estampillée FIFA 2026 ou encore d’arborer une « humeur » de supporter français.

Waze Coupe du Monde FIFA 2026 scores en direct 3
Crédits : Phonandroid

Si cette page ne s’affiche pas, vous pouvez toujours retrouver ces options de personnalisation directement dans les onglets dédiés : Paramètres > Voix et son ou Voir le profil > Humeur. Aussi, n’hésitez pas à vérifier que vous avez bien la dernière version de Waze.


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