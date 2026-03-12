Google Maps : ces deux nouveautés dopées à Gemini vont révolutionner vos trajets, voici comment

Google déploie au sein de Maps deux nouvelles fonctionnalités afin de faciliter la vie des utilisateurs. Ces deux nouveautés rendent la célèbre application de navigation encore plus puissante et interactive. On vous les présente dans cet article.

Google Maps est désormais l’une des applications GPS les plus incontournables et la firme de Mountain View entend bien consolider ce statut, notamment grâce à l’intégration toujours plus poussée de Gemini. Après avoir doté Maps de quatre nouveautés dopées à l’IA en novembre dernier, Google vient d’y ajouter deux nouvelles fonctionnalités rendant l’application encore plus puissante et interactive.

Le premier outil offre une expérience de navigation inédite. Baptisé Navigation immersive, il réinvente l’affichage de vos trajets grâce à une vue 3D particulièrement détaillée, qui fusionne bâtiments, terrains, routes. Cette approche globale permet donc à l’utilisateur de se repérer aisément. Mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Google Maps gagne deux nouvelles fonctionnalités pour une navigation toujours plus immersive, fluide et personnalisée

Concrètement, cette vue évolue en fonction de vos besoins en zoomant et dézoomant automatiquement sur les zones importantes lors de votre navigation. C’est Gemini, comme toujours, qui est derrière : l’IA analyse les images de Google Street View pour renforcer sa compréhension des lieux.

Comme le souligne Android Authority, cette refonte n’est pas seulement visuelle, elle est aussi auditive : les instructions vocales devraient être plus naturelles. Par exemple, Gemini pourrait vous conseiller de « sauter » un virage pour prendre le suivant. Enfin, Maps devrait enfin expliquer clairement les avantages des différents itinéraires proposés.

On peut supposer que cette fonctionnalité sera également intégrée à la version de Google Maps utilisée sur de futures lunettes tournant sous Android XR, l’OS dédié à la réalité augmentée. Actuellement, cette nouvelle expérience de Navigation immersive est pour le moment réservée aux États-Unis, mais son déploiement devrait gagner de nouvelles régions dans les mois à venir.

Passons maintenant à la seconde fonctionnalité inédite déployée au sein de Google Maps. Il s’agit d’Ask Maps. Le mois dernier, nous vous la présentions, tout en supposant – à raison – que son lancement serait imminent. Cette nouveauté prend la forme d’une interface conversationnelle propulsée par Gemini. L’objectif ? Pouvoir solliciter l’IA en langage naturel, afin d’en savoir davantage sur les lieux que vous souhaitez visiter. Par exemple : « Dans quel restaurant du centre-ville je peux manger ce soir, après 21 heures, ah et il faut qu’il y ait des places de parking ? » Si l’une de ses suggestions vous convient, Ask Maps pourra même réserver en votre nom.

Puisqu’il s’agit de Gemini derrière Ask Maps, vos préférences précédemment partagées avec l’IA pourront orienter ses réponses – par exemple, en vous proposant des stations-services spécifiques, selon que vous possédez un véhicule thermique ou électrique. Pour le moment, Ask Maps n’est disponible qu’aux États-Unis et en Inde (sur mobile avant d’arriver sur desktop). Espérons que Google ne tarde pas trop à la déployer chez nous.