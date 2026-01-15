Cette batterie pourrait recharger un véhicule en 5 minutes et durer un siècle

Une batterie capable de recharger un véhicule électrique en cinq minutes, sans lithium, et qui durerait un siècle. C’est la promesse faite par une startup méconnue. Si elle dit vrai, l’industrie de l’énergie et des transports est sur le point de basculer.

Depuis plusieurs années, les batteries solides promettent de révolutionner la voiture électrique. Plus stables, plus denses et plus sûres, elles offriraient une autonomie doublée et une recharge ultra rapide. Pourtant, malgré les annonces régulières des industriels, cette technologie reste absente des modèles disponibles. La production à grande échelle pose encore de nombreux problèmes. Mais une jeune entreprise affirme aujourd’hui avoir trouvé la solution. Et elle prétend même être prête à livrer les premiers véhicules dans quelques semaines.

La startup Donut Lab, encore inconnue il y a peu, affirme avoir conçu une batterie capable de recharger un véhicule en 5 minutes, sans utiliser de lithium ni de métaux rares. Elle promet également une durée de vie exceptionnelle. Celle-ci supporterait jusqu’à 100 000 cycles, soit l’équivalent d’un siècle d’usage quotidien. Cette cellule, d’une densité énergétique de 400 Wh/kg, serait déjà en production. Elle doit équiper une moto électrique de la marque Verge d’ici la fin du trimestre. Si cela se confirme, il s’agirait d’un tournant majeur pour tout le secteur.

Selon les annonces de Donut Lab, la batterie utilise un matériau innovant dérivé de la nanotechnologie. Sa structure interne permettrait de résister aux cycles de charge répétés sans se dégrader. Elle serait aussi capable d’absorber l’énergie beaucoup plus rapidement que les cellules actuelles, grâce à un phénomène de stockage en surface. L’entreprise précise que les premiers exemplaires ont été envoyés à des constructeurs partenaires sous accord de confidentialité. La commercialisation débuterait par un modèle de moto électrique déjà annoncé pour le trimestre en cours.

Pour le moment, la chimie exacte de la batterie reste secrète. Le PDG de Donut Lab affirme vouloir éviter la copie avant les premiers tests publics. Il assure que des laboratoires indépendants valideront bientôt les performances annoncées. Si les chiffres sont confirmés, cette technologie pourrait bouleverser le stockage d’énergie, l’électromobilité et même l’aéronautique. Mais si les promesses ne tiennent pas, la jeune entreprise pourrait perdre toute crédibilité. La réponse ne devrait pas tarder. La moto électrique équipée de ce composant batterie doit être livrée d’ici la fin du trimestre.