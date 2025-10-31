Lidl lance son tout premier vélo électrique pliant à un prix très compétitif

Lidl revient sur le marché des vélos électriques avec un tout nouveau modèle : le Crivit Electric Folding Bike 530 Wh. Sa grande nouveauté ? Il est pliant et offre ainsi plus de flexibilité. Son prix, lui, reste concurrentiel.

Référence européenne du hard-discount, Lidl a diversifié son catalogue. Après le célèbre Monsieur Cuisine Smart, les articles dédiés à la domotique ou encore sa smartwatch, l’enseigne a fini par tenter une incursion dans le domaine des vélos électriques. Il semble que cela ait été un pari gagnant pour Lidl, puisque la marque enrichit sa gamme d’un nouveau modèle : le Crivit Electric Folding Bike 530 Wh.

En mars 2025, l’enseigne s’est aventurée sur le segment du VTT électrique, le Crivit Peak 709, un vélo avec un moteur puissant et un prix imbattable. Avec le Crivit Electric Folding Bike 530 Wh, nous sommes face à un vélo moins puissant car plutôt dédié à une utilisation urbaine. En revanche, sa grande nouveauté est la suivante : il est pliant.

Le tout premier vélo électrique de Lidl est là et son prix est attractif

Après avoir proposé un VTT électrique puissant à un prix agressif, miser sur un modèle pliant permet à Lidl de toucher un panel plus large de cyclistes. Avec son vélo électrique pliant 530 Wh, l'enseigne entend offrir une solution de déplacement simple, pratique et flexible. Surtout, sa taille est optimale pour tous les cyclistes mesurant entre 1,60 et 1,95 mètre, selon la marque.

Il embarque dans le moyeu arrière un moteur Ananda M131 d’une puissance de 250 W délivrant un couple de 40 Nm, qui lui offre une vitesse d’assistance maximale de 25 km/h. Il est aussi équipé d’une transmission Shimano Tourney à 7 vitesses et de freins à disque mécaniques Tektro MD-M300.

Comme les autres vélos de la gamme, il propose trois modes d’assistance : Eco, Tour et Race, ainsi qu’un bouton Boost pour une puissance supplémentaire temporaire. Ce modèle est également doté d’une assistance à la marche et d’un écran LED, permettant de consulter en un coup d’œil le mode et l’état de la batterie.

En parlant de batterie, elle est, là encore, amovible. Avec ses 530 Wh, son autonomie peut atteindre les 80 km – là où l’Urban E-Bike X.2, proposé à 1699 €, est équipé d’une batterie moins puissante (360 Wh) pour jusqu’à 100 km d’autonomie. Pour une recharge complète, comptez environ 5 heures et demie.

Disponible en deux coloris, vert et noir, il est livré avec plusieurs accessoires : garde-boue avant et arrière, porte-bagage AtranVelo pouvant supporter jusqu’à 18 kg, sonnette, béquille double, réflecteurs… Côté prix, le Crivit Electric Folding Bike 530 Wh est proposé en France à 1099 €, ce qui en fait le modèle – avec le vélo électrique classique – le moins cher de Lidl.