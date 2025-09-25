Ce scooter électrique aux allures de Cybertruck arrive en Europe avec des accessoires étonnants

Il y a un nouveau venu dans la famille des scooters électriques. Rappelant le Cybertruck de Tesla, il sera lancé prochainement en Europe avec une gamme d’accessoires à laquelle on ne s'attendait pas forcément.

Il n'y a pas que les voitures électriques dans la vie, il y a les scooters aussi. Encore confidentiels il y a quelques années, les deux roues propres sont désormais facilement accessibles. Du moins si vous avez le budget pour vous en offrir un. Ces véhicules ne se distinguent pas forcément de leur cousins à essence en terme de design. Le Horwin EK3, par exemple, pourrait tout à fait se confondre avec une modèle embarquant un moteur à combustion.

Pour le constructeur Infinite Machine, pas question qu'il y ait le moindre doute. Après un vélo électrique Olto aux lignes résolument anguleuses, le scooter Infinite Machine P1 a carrément été surnommé le Cybertruck à deux roues. Force est de constater que la comparaison tient la route, sans mauvais jeu de mots. Lancé aux États-Unis, il va arriver en Europe avec ses différents accessoires dont certains étonnent.

L'Infinite Machine P1 est un scooter électrique multifonction

Sur les panneaux latéraux du scooter, en-dessous de la selle, vous pouvez accrocher des sacoches voire une batterie supplémentaire. Ou bien les enlever pour fixer une enceinte, comme vous pouvez le voir à droite sur la photo ci-dessous. Sur la gauche se tient la remorque à fixer à l'arrière de l'engin pour partir en voyage, ou à la plage avec de quoi faire un pique-nique sur le sable.

En dehors de ça, le véhicule comprend un moteur de 6 kW capable de le propulser jusqu'à 105 km/h environ. Une fonction Turbo permet d'aller au-delà une fois la vitesse de pointe atteinte. Notez que si vous n'avez pas le permis adéquat, le scooter est bridé à 50 km/h maximum. Une mise à jour logicielle débloque sa puissance une fois le document fourni.

La batterie amovible de 3,5 kWh se recharge sur une prise électrique classique et offre au mieux 100 km d'autonomie (96,5 exactement). Le prix et la disponibilité du scooter en Europe doivent encore être annoncés. Le fabricant devrait le faire lors du Salon de la moto de Milan qui se tiendra entre le 6 et 9 novembre 2025. Aux États-Unis, l'Infinite Machine P1 est vendu à partir de 10 000 dollars, soit un peu plus de 8 500 euros.