Et si le vélo électrique devenait aussi réglementé qu’un scooter ?

Les règles autour du vélo électrique deviennent plus strictes dans certains pays. Une nouvelle loi particulièrement sévère relance la question de leur statut. L’avenir de ce mode de transport léger pourrait ne plus être aussi libre qu’aujourd’hui.

Les vélos électriques gagnent du terrain dans les grandes villes comme dans les zones rurales. Leur simplicité, leur silence et leur vitesse en font une alternative populaire, notamment chez les jeunes. Mais certains modèles dépassent les 25 voire 45 km/h, rivalisant avec les scooters, sans exiger la moindre formation ni équipement obligatoire. Face à cette réalité, plusieurs pays envisagent un encadrement plus strict. En Australie, un programme pilote teste déjà un permis éducatif pour les plus jeunes, incluant un cours et un test en ligne pour obtenir une licence locale.

C’est aux États-Unis qu’un changement majeur vient d’avoir lieu. Le gouvernement de l’État du New Jersey a adopté une nouvelle loi qui impose désormais les mêmes obligations à tous les vélos électriques, quelle que soit leur puissance. Cette décision remet en cause le système à trois classes qui distinguait jusqu’ici les vélos à assistance légère, les modèles à accélérateur et les engins plus puissants.

Une nouvelle loi met tous les vélos électriques au même niveau que les scooters

Le New Jersey vient d’adopter une loi qui transforme en profondeur le statut des vélos électriques. Tous les deux-roues motorisés sont désormais soumis aux mêmes obligations, quelle que soit leur puissance. Cela inclut l’immatriculation, une assurance, et un permis de conduire. Les moins de 14 ans ne pourront plus utiliser de vélos ou trottinettes motorisés. Les jeunes de 15 à 17 ans devront obtenir un permis spécifique, tandis que les adultes pourront utiliser leur permis classique. Une amende de 50 dollars (environ 45 euros) est prévue en cas d’infraction. L’entrée en vigueur est prévue dans un an.

Ce changement est justifié par les autorités locales par la hausse des accidents graves impliquant des vélos électriques. Mais il suscite déjà de nombreuses critiques. Les défenseurs du vélo estiment que cette nouvelle loi pénalise les utilisateurs de modèles peu puissants, souvent utilisés pour les trajets domicile-travail. Elle met aussi sur un pied d’égalité des vélos limités à 25 km/h et des engins proches des motos électriques.

En Europe aussi, la question évolue. La Commission européenne envisage de reclasser certains vélos électriques comme des deux-roues motorisés. Cela impliquerait l’obligation d’assurance, d’immatriculation, voire de permis pour les modèles les plus rapides ou puissants. Les discussions en cours portent sur des seuils de vitesse ou de puissance à ne pas dépasser pour rester dans la catégorie actuelle.

Alors, le vélo électrique finira-t-il aussi réglementé qu’un scooter ? Si ces lois se multiplient, la réponse pourrait bien être oui.