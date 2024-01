Cette moto électrique promet une sécurité maximale grâce à l’IA

Annoncée au début de l’année 2023 et pas encore commercialisée, la superbike électrique TS Ultra de Verge Motorcycles évolue déjà. Sa mise à jour annoncée au CES 2024 la dote de nouvelles capacités de vision de son environnement au service de la sécurité de son pilote.

Si les caméras et autre senseurs environnementaux sont devenus choses communes sur les autos, ils étaient jusqu’alors inconnus du monde de la moto. Le fabricant de motos électriques Verge a fait sensation lors de l’événement CES Unveiled de Las Vegas en annonçant que la TS Ultra serait équipée du système Starmatter Vision. Armée de pas moins de six caméras et deux radars haute résolution, la TS Ultra voit son environnement sur 360 degrés et utilise le machine learning et l’intelligence artificielle pour analyser en temps réel les éventuels risques qui se présentent à son pilote.

Caméras, radars et intelligence artificielle

La moto reconnait les véhicules qui l’entourent et peut alerter le pilote des dangers immédiats, notamment lors des changements de file. Pour ce faire, l’écran disposé sur le dessus du « réservoir » a été agrandi et les indications ont été rendues plus intelligibles. Par exemple, dès que le clignotant est engagé, l’image de la caméra arrière est reproduite sous les yeux du pilote. Pour bénéficier d’améliorations au fil du temps, le logiciel peut par ailleurs être mis à jour sans fil.

Outre sa nouvelle interface homme-machine innovante, un ABS et un contrôle de traction, la TS Ultra est équipée d’un pack batterie de 20,2 kWh qui alimente un moteur d’un peu plus de 204 chevaux et, surtout, 1200 Nm de couple qui la propulsent de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes seulement. La vitesse de pointe est bridée à 200 km/h.

Malgré ces performances de premier plan, l’autonomie revendiquée est de 375 km dans les meilleures conditions et de 215 kilomètres en usage normal. Pour réduire les temps d’arrêt, la recharge rapide peut être effectuée en 25 minutes seulement, soit une trentaine de minutes de moins que la version de base de la TS.

Livrable au quatrième trimestre de l’année 2024, la Verge TS Ultra est commercialisée à partir de 54 880 euros et peut être réservée pour 1000 euros. Son configurateur permet de choisir parmi six coloris différents, différentes selleries et deux types d’amortisseurs. Les clients qui auraient déjà réservée la TS Ultra bénéficieront automatiquement de sa nouvelle définition. Sa version de base est quant à elle disponible à partir de 33 280 euros.