Cette impressionnante batterie externe UGREEN de 130W et 20 000 mAh chute à moins de 50 €, vite !

C’est l’accessoire à toujours avoir avec soi pour ne plus jamais se retrouver à court de batterie. La powerbank UGREEN Nexode Pro peut recharger aussi bien votre smartphone que votre ordinateur portable grâce à sa puissance de 130W et sa haute capacité de 20 000 mAh. En ce moment, elle est à moins de 50 €. C’est une affaire !

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Quand on sort de chez soi, on est toujours en stress de tomber en rade de batterie sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable. C’est encore plus vrai quand on est dans les transports et qu’il est donc impossible de trouver une prise. Heureusement, il existe aujourd’hui une solution ultra-pratique. Son nom : UGREEN Nexode Pro 130W.

Ce modèle se distingue par sa grande capacité de 20 000 mAh et sa puissance de charge de totale de 130W. Cette batterie externe vous permet donc de charger plusieurs appareils en même temps sans aucun souci. Normalement en vente pour 79,99 euros, la UGREEN Nexode Pro 130W est aujourd’hui en soldes pour seulement 49,95 euros, soit 38% de réduction.

UGREEN Nexode Pro : la batterie externe parfaite ?

Avec sa capacité de 20 000 mAh, la UGREEN Nexode Pro vous permet de charger intégralement un MacBook Air, presque 4 fois un iPhone 17 Pro, 3 fois un Samsung Galaxy S25 Ultra et même 2 fois un iPad Pro 11 pouces. Et avec sa charge ultra-rapide de 100W, vous retrouverez une bonne autonomie en quelques minutes seulement.

Sur la batterie, vous disposez d’un câble USB-C intégré ainsi que d’un port USB-C et un port USB-A. Vous pouvez donc recharger 3 appareils simultanément sans aucun souci. La UGREEN Nexode Pro profite également de la recharge rapide 80W.

Enfin, dernier point important, il s’agit d’un modèle durable. En effet, après 5 ans d’utilisation, vous conserverez 80% de la capacité. Elle restera donc parfaitement utilisable pendant de nombreuses années.