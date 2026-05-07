Un seul chargeur pour remplacer tous vos blocs secteur : ce UGREEN de 100W passe sous les 50 € sur Amazon

Avec ses 100 W de puissance et ses cinq ports, le UGREEN Nexode Pro 100 W est un chargeur polyvalent capable de charger n’importe quel appareil à grande vitesse. Il dispose aussi d’un écran TFT offrant cinq options d'affichage en temps réel, le tout à moins de 50 €.

Chargeur Ugreen Nexode Pro 100W

Amazon propose actuellement le chargeur UGREEN Nexode Pro 100W à 49,98 €, soit une réduction de 17 % par rapport à son prix habituel de 60 €. Pour moins de 50 €, ce chargeur est un véritable couteau suisse. Le genre de chargeur que l’on branche et qui gère plusieurs appareils simultanément tout en gardant une bonne vitesse de charge.

Vous avez plusieurs appareils ? Pas besoin de multiplier les chargeurs

L’avantage avec un chargeur de 100 W, c’est qu’il offre une puissance suffisante pour correspondre à quasiment tous les smartphones récents. La grande majorité des smartphones du marché plafonne en dessous de 100 W. Vous pouvez ainsi profiter d’une vitesse maximale pour la plupart des smartphones du marché.

Et grâce à ses cinq ports, le UGREEN Nexode Pro peut aussi recharger simultanément plusieurs appareils, avec une répartition intelligente en fonction des appareils connectés. Il dispose de quatre ports USB-C et d'un port USB-A.

Ce qui distingue le Nexode Pro des chargeurs multiports classiques, c'est son écran TFT intégré. Celui-ci affiche en temps réel cinq informations distinctes selon les besoins : puissance délivrée, courant, tension, protocole de charge actif et température. Un détail appréciable pour ceux qui veulent savoir précisément ce qu'il se passe sur chaque port, sans avoir à le deviner.

La puce GaN de deuxième génération améliore le rendement énergétique, tout en limitant la chauffe par rapport aux générations précédentes. C’est une caractéristique qui compte dès lors qu'on branche plusieurs appareils en même temps.

Quant aux appareils compatibles, vous pouvez charger à peu près tout : des derniers iPhone 17 aux Galaxy S26 Series, en passant par les MacBook, ou encore la Nintendo Switch et la Steam Deck.

 


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