Cette fuite dévoile comment Samsung veut piloter ses lunettes connectées d’un simple geste

Samsung prépare discrètement l'arrivée de ses lunettes connectées. Une fuite révèle le rôle surprenant réservé à la Galaxy Ring. La bague deviendrait une véritable télécommande portée au doigt.

Le marché des objets connectés se densifie chaque année. Montres, bagues et écouteurs cherchent à travailler de concert autour du smartphone. Les lunettes connectées s'annoncent comme la prochaine grande étape de cette famille d'appareils. Plusieurs géants de la tech préparent leur entrée sur ce terrain encore jeune. Samsung avance ses pions avec les Galaxy Glasses de la marque, dont le design a récemment fuité. Le constructeur cherche surtout à relier tous ces accessoires entre eux pour former un ensemble cohérent.

Une nouvelle indiscrétion éclaire justement la stratégie de Samsung pour ses futures lunettes connectées. Elle porte sur l'appli Glasses Manager, l'outil qui servirait à appairer et contrôler le nouvel appareil. Le code de cette appli mentionnerait un rôle inattendu pour la Galaxy Ring. La bague viendrait compléter les lunettes de la marque, développées avec Warby Parker et Gentle Monster. L'accessoire de santé se transformerait alors en contrôleur gestuel, bien loin de sa vocation première.

La Galaxy Ring pourrait déclencher les photos des Galaxy Glasses d'un pincement de doigts

Les Galaxy Glasses s'appuieraient donc sur la bague connectée pour se piloter au quotidien. Selon SamMobile, le code de l'appli Glasses Manager contiendrait deux commandes baptisées ACTION_GLASSES_START et ACTION_GLASSES_STOP. Ces lignes suggèrent qu'un simple pincement des doigts déclencherait la prise de photo ou de vidéo. L'utilisateur porterait alors la Samsung Galaxy Ring pour commander la caméra, sans jamais toucher ses lunettes connectées. Le code évoquerait aussi une appli préinstallée sur les montres Galaxy Watch, pour un accès direct aux fonctions clés.

Ce niveau d'intégration traduit l'ambition de la firme coréenne. Samsung veut faire dialoguer ses lunettes connectées avec l'ensemble de son écosystème mobile. Le nouvel appareil profiterait de la bague et de la montre déjà présentes au poignet ou au doigt. La marque collabore avec Qualcomm et Google pour bâtir cette plateforme commune. Le constructeur affronte ici Meta, solidement installé sur ce marché encore naissant. Une présentation officielle est attendue plus tard cette année, sans doute lors du prochain rendez-vous Unpacked. Rien n'est encore confirmé, ces informations provenant d'une simple analyse de code.