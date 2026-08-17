WhatsApp affiche un aperçu des photos partagées sans ouvrir la conversation

WhatsApp va afficher les vignettes des médias dans la liste des discussions de la page d’accueil, permettant d’identifier plus facilement la conversation recherchée pour retrouver une photo ou une vidéo qu’on nous a partagées.

whatsapp aperçu média
Crédit : WABetaInfo

Une nouveauté bienvenue sur WhatsApp. L’application affiche désormais des aperçus des fichiers multimédias directement dans la liste des conversations, soit la page d’accueil de la plateforme. Les photos, les vidéos et les stickers sont concernés par cette mise à jour. Jusqu’ici, WhatsApp se contentait d’écrire les mentions “Photo, “Video” et “Sticker” lorsque le dernier message de la discussion contenait l’un de ces éléments. Maintenant, nous avons accès à une expérience plus visuelle, qui permet notamment de nous aider à repérer plus facilement le chat qu’on essaie de retrouver et dans lequel on nous a partagé des photos ou vidéos.

Ce nouveau système de vignettes affiche la miniature d’une photo partagée à côté du texte “Photo”. L’utilisateur peut ainsi en avoir un aperçu sans besoin d’ouvrir la conversation et obtient un rappel du dernier message envoyé. La vignette reste compacte pour que chaque discussion occupe le même espace qu’avant. Nous avons donc toujours le même nombre de chats affiché à l’écran en même temps. Le même principe s’applique pour les vidéos et les stickers. Dans le cas des vidéos, l’aperçu sert surtout à identifier d’un coup d’œil de quoi on parle, il faudra ensuite l’ouvrir complètement pour la visionner.

WhatsApp soigne sa page d’accueil

Ce changement n’a l’air de rien, mais il va améliorer l’expérience des utilisateurs qui reçoivent régulièrement des médias par WhatsApp et qui avaient leur liste de discussions remplie d’indications laconiques comme “Photo, “Video” et “Sticker”. Cette nouvelle fonction est à la fois utile et esthétique.

Pour en bénéficier, il faut installer la version bêta 2.26.32.11 de WhatsApp pour Android, indique WABetaInfo. Le programme bêta de WhatsApp est facile à rejoindre puisque la demande peut être effectuée directement depuis le Play Store. Tous les bêta testeurs n’y ont pas encore accès, il faudra se montrer patient si vous ne faites pas partie des utilisateurs éligibles. Nous ne savons pour quand est prévu le déploiement en version stable pour tous.


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