Pourquoi Microsoft supprime la fonction Copilot dans Excel

Microsoft annonce le retrait de la fonction Copilot dans Excel. Après un an de test et à quelques mois de ce qui devait être son déploiement officiel, l’éditeur préfère jeter l’éponge.

Gouvernement ne veut plus utiliser Excel
Crédits : 123RF

Il y a un an, Microsoft déployait son assistant IA Copilot sur Excel à travers une fonction qui lui était dédiée. L’idée à l’époque était de permettre aux utilisateurs de décrire ce dont ils ont besoin en langage naturel et de laisser Copilot se charger de la partie technique. Cette option est disponible et en test depuis août dernier auprès des utilisateurs inscrits aux programmes Frontier (accès anticipé aux fonctionnalités d’IA expérimentales dans Microsoft 365) et Insider (nouveautés Windows en avant-première).

L’entreprise prévoyait de la lancer officiellement en version stable pour l’ensemble des utilisateurs en janvier 2027, mais il n’en sera finalement rien. Elle a décidé de la supprimer à partir du 14 septembre 2026. Après plus de 12 mois en bêta, elle ne sortira donc jamais auprès du grand public.

Copilot ne disparaît pas complètement de Microsoft Excel

Microsoft estime que la fonction Copilot d’Excel n’est plus utile depuis qu’on peut accéder à l’assistant IA au sein du logiciel depuis d’autres entrées. Un panneau latéral dédié à Copilot ainsi qu’un bouton d’action flottant ont en effet été ajoutés et permettent d’interagir avec lui de manière plus rapide qu’en faisant appel à la fonction dédiée. Les développeurs ont dû s’apercevoir que cette possibilité était très peu exploitée par les utilisateurs, qui lui préfèrent d’autres options d’appel à Copilot.

Rappelons aussi que Copilot dans Excel est encore assez limité. Microsoft recommande de ne pas y recourir dans un certain nombre de scénarios à cause de problèmes de fiabilité des résultats. C’est notamment le cas pour les calculs numériques : “utilisez des formules Excel natives (par exemple, SOMME, MOYENNE, SI) pour toute tâche nécessitant précision ou reproductibilité”, conseille par exemple la firme. Ne pas pouvoir faire confiance à l’IA pour des calculs dans une application de tableur est assez ironique.

Copilot pour Excel dans sa forme actuelle est surtout pensé pour générer des résumés de plages de cellules, des exemples de données pour le prototypage ou les démonstrations, des descriptions de produits à partir de leurs caractéristiques techniques, ou encore pour attribuer des catégories ou des étiquettes aux entrées de texte.


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