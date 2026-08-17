Après le succès du Galaxy Z Fold 8, Samsung pense déjà à un Galaxy Z Fold 9 encore plus large

Samsung pourrait lancer deux modèles de Galaxy Z Fold 9 en 2027 : un proche du Galaxy Z Fold 8 de cette année et un autre au format plus large pensé pour le visionnage de vidéos.

samsung galaxy z fold8
Crédit : Phonandroid

Samsung cartonne cet été avec ses nouveaux smartphones pliables. Ce succès est notamment dû à un tout nouveau design pour le Galaxy Z Fold 8, moins haut et plus large que le format auquel nous avait habitué le constructeur jusqu’ici. L’année prochaine, fort de cet engouement des consommateurs, Samsung devrait encore développer sa gamme d’appareils pliables.

Une précédente fuite évoquait la sortie de cinq smartphones de ce type en 2027 : un Z Flip 9, un Z Fold 9 et un Z Fold Ultra 9, accompagnés d’un TriFold 2 et d’un mobile mystère. On pensait alors qu’il pouvait s’agir du fameux smartphone à écran enroulable ou coulissant, sur lequel travaille Samsung depuis des années. Mais, ce cinquième dispositif pourrait finalement être une toute autre proposition.

Un Galaxy Z Wide Fold 9 tout en largeur ?

Ce dernier modèle prévu en 2027 serait en réalité une variante du Galaxy Z Fold 9, nous apprend le média ETnews. Celui qu’on surnomme pour l’instant Galaxy Z Wide Fold, en attendant d’en savoir plus à son sujet, disposerait d’un affichage dont la largeur est supérieure à la hauteur une fois déplié. On aurait ainsi un produit qui se convertit en tablette sans besoin d’en changer l’orientation. Samsung aurait été convaincu par la bonne réception du Galaxy Z Fold 8 et son format plus large (ratio 4:3) et souhaiterait aller encore plus loin dans cette direction.

Avec ce Galaxy Z Wide Fold, la marque souhaiterait se tourner vers un format d’image optimisé pour le visionnage de vidéos. Il n’est pas précisé à quel ratio on peut s’attendre. Il est possible que le fabricant vise un écran interne de 16:9 ou de 16:10 quand il est déplié. Les vidéos occuperaient alors l’essentiel, voire la totalité, de l’espace disponible, sans besoin de bandes noires de part et d’autre.

Jusqu’ici, les smartphones pliables ont surtout été pensés pour le multitâche, visant une clientèle de professionnels ou de power users. Maintenant que la technologie s’est popularisée, cibler des utilisateurs qui privilégient le multimédia fait sens, alors que les ventes du Galaxy S26 Ultra montrent que le prix ne constitue pas une barrière pour de nombreux consommateurs.


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