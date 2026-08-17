À moins de 2,50 €/mois, Surfshark protège tous vos appareils pour la rentrée

Avant la rentrée, Surfshark propose sa formule One (VPN, antivirus, bloqueur de publicités) à 2,49 euros par mois. Une protection complète à prix cassé, disponible jusqu’au 7 septembre pour équiper tous vos appareils.

Offre Surfshark rentrée 2026

Bonne nouvelle pour bien préparer la rentrée : Surfshark propose sa formule One, qui combine VPN, antivirus et bloqueur de publicités à seulement 2,49 euros par mois au lieu de 2,79 euros habituellement. Une offre qui tombe à pic alors que le retour des trajets en transport, des connexions au bureau ou en cours approche, sans oublier les dossiers à traiter en urgence sur son ordinateur ou son smartphone. Autant d’occasions de se connecter à des réseaux publics, souvent peu sécurisés, ou de naviguer sans protection contre les pubs intrusives et les menaces en ligne.

L’offre spéciale End of Summer (“Fin de l’été” en français) est valable jusqu’au 7 septembre. Vous avez donc largement le temps de vous préparer avant la reprise et pouvez équiper tous vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette) sans stress. Le but : repartir sur des bases sereines en matière de sécurité.

Une protection complète pour un tarif imbattable

Avec Surfshark One, vous bénéficiez d’un VPN complet reposant sur plus de 4 500 serveurs répartis dans une centaine de pays, avec un nombre d’appareils connectés illimité sur un seul compte. Le protocole WireGuard chiffre votre connexion et vous met à l’abri des regards indiscrets sur les réseaux Wi-Fi publics des cafés ou des gares, que ce soit pour consulter vos mails professionnels ou vos comptes bancaires en déplacement.

L’abonnement inclut également un antivirus. Il scanne vos appareils en temps réel pour détecter les malwares avant qu’ils ne causent des dégâts. Un bloqueur de publicités et de trackers (CleanWeb) est aussi inclus, allégeant le chargement des pages et éliminant les pop-ups gênants. C’est suffisant pour couvrir l’essentiel de vos usages quotidiens, sans avoir à jongler entre plusieurs applications ni payer des abonnements séparés pour chaque service.

Attention, pour profiter de l’abonnement Surfshark One avec une protection complète à moins de 2,50 €/mois, il ne vous reste que quelques jours. L’offre se terminera le 7 septembre prochain. Une rentrée sereine commence par une navigation sans risque, alors ne ratez pas cette opportunité !


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