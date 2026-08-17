One UI 9.5 : Samsung s’inspire d’une fonction phare d’Apple pour renforcer les liens entre appareils Galaxy

Apple est réputé pour son écosystème verrouillé, mais également pour l’interopérabilité entre ses appareils, qui s’avère fluide et intuitive. Il semble que cela inspire Samsung, qui serait en train de développer sa propre version d’une fonction phare de la firme de Cupertino pour One UI 9.5.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » et c’est aussi le cas avec les constructeurs de smartphones. Bien que les pieds de nez soient courants, il n’est pas rare que les marques copient (parfois fortement) leurs rivales. Par exemple, avec iOS 27, Apple s’inspirerait de Samsung pour faciliter le contrôle de ses AirPods.

Mais cette relation de mimétisme n’est pas à sens unique. Alors même que tous les propriétaires de smartphones Galaxy n’ont pas encore pu goûter à One UI 9, Samsung développe déjà One UI 9.5 et teste ses premières versions internes sur les Galaxy S26. Et elles révèlent que la firme sud-coréenne pourrait répliquer l’une des fonctions phares du géant de Cupertino afin de renforcer les liens entre ses smartphones Galaxy et ses Galaxy Book.

Samsung muscle les liens entre les appareils Galaxy en copiant la fonction Recopie de l’iPhone

Cette fonction d’Apple que copierait Samsung n’est autre que la Recopie de l’iPhone. Elle permet d’interagir sans fil avec son iPhone depuis son Mac – en Europe, nous en sommes privés et devons nous contenter d’AirPlay pour la diffusion d’écran en streaming.

Cette fonction de mise en miroir des applications a été repérée au sein de la version interne CZH9 de One UI 9.5 par le leaker Fahad Ali Javed, qui a partagé sa trouvaille sur X (ex-Twitter). Ses captures d’écran montrent en effet une application native permettant aux utilisateurs d’accéder sans fil aux applications et aux notifications de leur smartphone Galaxy depuis un ordinateur portable.

Voici les conditions sine qua non pour en bénéficier : utiliser le même compte Samsung sur les deux appareils, qui devront avoir le Bluetooth et le Wi-Fi activés. Ce sont les seules informations dont on devra se contenter pour le moment. Comme le souligne Android Authority, on ignore donc si l’implémentation sera en tout point similaire à celle d’Apple – par exemple, rien ne garantit que les utilisateurs pourront contrôler leur smartphone Galaxy avec le trackpad, la souris ou le clavier de leur Galaxy Book.

One UI 9.5 leaks for the Galaxy S26 Series Running CZH9 Internal Build🔥 ​New bottom Finder / Search bar layout ported from Fold8 Series! ​Built-in native App Mirroring for laptops spotted in OneUI 9.5 with Samsung Account! More to come as we dig deeper :) ​#OneUI9… pic.twitter.com/nCIqcQ6OCu — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) August 15, 2026

Après la possibilité de désinstaller SwiftKey, cette fonction pourrait être une façon supplémentaire pour Samsung de s’affranchir de Microsoft. Espérons que nous puissions cette fois en profiter en Europe. Cette build interne dévoile également d’autres nouveautés, comme le repositionnement de la barre de recherche, l’ajout d’une option native de 24 Mpx pour l’application Appareil photo, ou encore un écran d’enregistrement des empreintes digitales redessiné.