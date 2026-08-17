Vous pensiez que votre Samsung Galaxy S22 ne recevrait pas Android 17 ? LineageOS rebat les cartes

C’est le jeu du suivi logiciel programmé : en achetant un smartphone, vous connaissez d’emblée la date d’expiration de son support logiciel. Mais si vous envisagiez de changer de smartphone parce que votre Samsung Galaxy S22 ne recevra pas Android 17, vous devriez considérer cette solution avant de vous en débarrasser.

Les jours des Galaxy S22 sont comptés. Les quatre ans de mises à jour Android promis par Samsung pour cette série sortie en 2022 touchent bientôt à leur fin. Alors même que ces modèles en ont encore sous la pédale, ils ne verront jamais le déploiement d’Android 17… du moins officiellement.

C’était en effet sans compter sur LineageOS. Si Samsung s’apprête à abandonner la gamme Galaxy S22 pour ce qui est des mises à jour de l’OS, la ROM custom (ou version modifiée) d’Android la plus populaire parmi celles encore disponibles aujourd’hui arrive juste à temps sur ces modèles pour prendre le relais.

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Le Galaxy S22 est maintenant compatible avec LineageOS : la voie vers Android 17 s’ouvre à lui

Si Samsung promet aujourd’hui 7 ans de mises à jour pour ses smartphones haut de gamme, il n’en allait pas de même au temps du Galaxy S22. Mais qu’à cela ne tienne : grâce à LineageOS, One UI 8 n’est pas obligée d’être la dernière mise à jour majeure Android de cette série.

Nos confrères de 9to5Google ont découvert que cette ROM custom prenait désormais en charge les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Ce ne sont pour le moment que des versions « nightly » (de développement) qui ont été publiées, mais c’est un signal fort et encourageant.

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Elles apportent en effet Android 16 à la gamme et laissent entrevoir une mise à jour vers Android 17 dans les prochains mois. S’il s’agit d’une voie non officielle, elle reste toutefois à considérer pour ceux qui ne sont pas encore prêts à abandonner un appareil qui fonctionne encore très bien.

Il faudra toutefois faire preuve de patience. Les développeurs de LineageOS ont déjà annoncé que six mois s’écouleront désormais entre chaque mise à jour majeure, Google ayant décidé de ne publier le code source d’Android que deux fois par an.


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