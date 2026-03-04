BYD dévoile une nouvelle batterie pour voiture électrique avec plus de 1000 km d’autonomie

L’autonomie des voitures électriques pourrait franchir un cap important. BYD annonce une nouvelle batterie capable de dépasser les 1000 km avec une seule recharge.

Le constructeur chinois BYD poursuit son expansion sur le marché mondial des voitures électriques. La marque propose déjà plusieurs modèles dans différentes catégories, des citadines aux SUV familiaux. En 2024, l’entreprise a également dévoilé un véhicule plus ambitieux, la Yangwang U7. Cette grande berline électrique vise directement le segment des modèles haut de gamme dominé par des voitures comme la Tesla Model S.

La Yangwang U7 se distingue par ses dimensions et ses performances. La voiture mesure plus de 5,2 mètres de long et dispose de quatre moteurs électriques. Ensemble, ils développent environ 960 kW de puissance, soit près de 1300 chevaux. Selon le constructeur, la berline peut atteindre 100 km/h en 2,9 secondes et atteindre une vitesse maximale d’environ 270 km/h. Il ne faut pas la confondre avec la Yangwang U9, une hypercar électrique qui a le même regard.

BYD annonce la Blade Battery 2.0 capable de dépasser 1000 km d’autonomie

BYD prépare maintenant une nouvelle génération de batterie pour ses véhicules électriques. La marque annonce l’arrivée de la Blade Battery 2.0, une évolution de sa technologie interne. Selon les informations communiquées par le constructeur, cette batterie permettra d’atteindre 1006 km d’autonomie avec une seule recharge selon le cycle d’homologation chinois CLTC. La Yangwang U7 sera le premier modèle à utiliser cette nouvelle batterie.

Cette seconde génération représente une amélioration importante par rapport à la première Blade Battery. Les modèles équipés de la première version proposaient environ 600 km d’autonomie dans les mêmes conditions. Pour atteindre ces nouveaux chiffres, BYD utilise une plateforme haute tension, une batterie d’environ 150 kW et un système de gestion thermique amélioré.

L’objectif est de résoudre ce que les ingénieurs appellent parfois le « triangle difficile » des voitures électriques, c’est-à-dire réussir à combiner grande autonomie, recharge rapide et performances élevées. Si ces promesses se confirment sur les modèles de série, cette nouvelle batterie pourrait permettre aux voitures électriques de franchir un nouveau cap pour les longs trajets. BYD doit présenter plus en détail cette technologie lors de son événement « Disruptive Technology » prévu le 5 mars. L’entreprise pourrait y dévoiler d’autres informations sur ses batteries et ses futurs modèles.


