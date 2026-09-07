Cette application enterrée par son créateur revient sur Android Auto avec deux fonctions inattendues

Android Auto reste presque totalement fermé à la lecture vidéo chez Google. Pourtant, des logiciels parallèles contournent depuis des années cette restriction sans figurer au Play Store. Le plus célèbre revient désormais avec plusieurs capacités que beaucoup pensaient définitivement abandonnées.

android auto essentiel
Crédits : Adobe Stock

Depuis son lancement, l’environnement automobile de Google obéit à un cadre particulièrement strict. Android Auto se concentre surtout sur les itinéraires, l’audio et les messages. Visionner des images animées reste impossible lorsque la voiture circule, une restriction justifiée par la sécurité. Une fois stationné, le véhicule offre encore très peu de possibilités, et le player YouTube ajouté par Google au système embarqué s’est montré nettement moins complet qu’espéré. Certains conducteurs préfèrent alors recourir à des solutions parallèles.

Des programmeurs indépendants ont pris le relais avec leurs propres outils, proposés hors de la boutique Google. Le plus populaire affiche des chaînes télévisées en direct ou du contenu vidéo sur l’écran central de l’auto. Nombre de conducteurs s’en servaient afin de distraire leurs passagers lors de grands déplacements. Puis le suivi du logiciel s’est arrêté net, et Fermata Xtream avait annoncé cet été la fin officielle de son développement. Son dépôt GitHub restait toutefois accessible avec l’intégralité du code source.

Xtream Player 1.6.0 s’enrichit de neuf effets visuels et diffuse l’image du smartphone sur l’écran de la voiture

Malebuffy77, à l’origine du projet, a fini par remettre l’application sur les rails. Une réécriture complète du code a précédé son nouveau nom, Xtream Player, puis plusieurs versions se sont succédé. La version 1.6.0 a été annoncée cette semaine sur le subreddit dédié à Android Auto et propose neuf animations audio rappelant les visualisations de Winamp sur ordinateur. La nouveauté la plus attendue touche cependant à l’image. Le smartphone peut maintenant afficher son contenu vidéo sur l’écran embarqué, même si le créateur précise que cette possibilité demeure expérimentale.

Cette mouture améliore aussi plusieurs aspects pratiques. Au bout de quelques secondes, les contrôles s’effacent automatiquement. Le réglage de définition reprend l’interface de YouTube, tandis que les sous-titres restent désactivés au lancement. Lorsqu’un appel téléphonique prend fin, la lecture redémarre sans envoyer le son vers l’autoradio. Les utilisateurs payants bénéficient aussi du souvenir du dernier visualiseur sélectionné, avec la compatibilité MilkDrop et libprojectM. Le téléchargement de Xtream Player passe par GitHub ou par le site officiel du projet, et non par le Play Store. Toute vidéo regardée par le conducteur pendant un trajet demeure évidemment interdite.


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