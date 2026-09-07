Elon Musk perd le droit d’utiliser « tweet » et l’oiseau bleu, ses propres déclarations l’ont trahi

Le nom Twitter a disparu des écrans en 2023, sans que personne ne sache vraiment ce qu’il en restait juridiquement. Un tribunal américain vient enfin de trancher la question. Les déclarations d’Elon Musk à l’époque lui coûtent aujourd’hui une partie de son héritage numérique.

Rebaptiser un réseau social mondial ne se limite pas à changer un logo. Trois ans après la bascule de Twitter vers X, des vestiges de l’ancienne identité subsistent un peu partout. Certains comptes officiels n’ont jamais été mis à jour. Côté technique, les ratés restent fréquents, et une panne a rendu la plateforme inaccessible pendant plusieurs heures au mois de mars. Ces restes ont fini par intéresser des juristes.

Une startup américaine baptisée Operation Bluebird a décidé d’exploiter ces oublis. À sa tête figure Stephen Coates, ancien avocat en marques de Twitter. Fin 2025, la société a déposé une demande d’annulation auprès de l’office américain des brevets. La firme d’Elon Musk a répliqué par une plainte pour contrefaçon, alors qu’elle affronte déjà des procédures ailleurs, et le parquet de Paris a convoqué les dirigeants du réseau social dans une enquête sur la diffusion de contenus illicites.

Le tribunal du Delaware bloque huit marques Twitter mais libère le mot tweet et le logo à l’oiseau

Le 4 septembre 2026, le juge Colm F. Connolly a rendu sa décision au tribunal fédéral du Delaware. X obtient gain de cause sur huit marques héritées du réseau social. Tout s’est joué sur une parenthèse. Laissée en évidence dans la fiche App Store de l’application, la mention « anciennement Twitter » a suffi à prouver un usage commercial toujours actif. Interrogé, le directeur juridique Naser Baseer a reconnu qu’elle servait à capter les recherches des internautes. Les redirections de l’ancien nom de domaine vers x.com ont pesé dans le même sens.

Sur le mot « tweet » et l’oiseau bleu, le verdict s’inverse. Pour justifier ce second volet, le magistrat s’est appuyé sur les propos tenus par Elon Musk en 2023, quand celui-ci annonçait dire adieu aux oiseaux avant de faire découper les logos des bâtiments au chalumeau. Comptes inactifs et pages web laissées en l’état n’ont pas convaincu, réduits au rang de simples reliquats. Operation Bluebird a rebaptisé sa plateforme Tweet.app dans les heures qui ont suivi. Plus de 172 000 personnes ont déjà réservé un pseudonyme pour 20 dollars, environ 18 euros. Reste désormais à tenir le procès sur le fond.