Android Auto se dote enfin d’un player YouTube, mais pas exactement celui que vous voulez

Plusieurs utilisateurs d'Android Auto rapportent avoir récemment reçu une mise à jour qui apporte un véritable player YouTube à l'interface. S'agit-il enfin d'une application à part entière promise de longue date par Google ? Pas vraiment.

youtube android auto
Crédits : u/IGameShit sur Reddit

Lors de sa conférence I/O de 2025, Google promettait d'enfin apporter une application vidéo à Android Auto. Le géant américain précisait alors que celle-ci fonctionnerait seulement lorsque la voiture serait à à l'arrêt, mais sans préciser quelle serait l'application en vidéo. Ceci étant dit, il n'est pas bien compliqué de déterminer qu'il s'agira sans doute de YouTube. Toujours est-il que malgré quelques indices disséminés ici et là, nous n'avions toujours aucune nouvelle du projet à ce jour.

Jusqu'à récemment, lorsque plusieurs internautes se sont rendus sur Reddit pour partager la dernière mise à jour d'Android Auto. Sur l'une des photos partagées, on aperçoit effectivement YouTube apparaître dans le centre de contrôle des médias. Autrement dit, il est possible de contrôler la lecture d'une vidéo YouTube depuis l'écran de sa voiture en la mettant en pause ou en passant directement à la vidéo suivante dans la liste de lecture.

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YouTube est-il enfin disponible sur Android Auto ?

Pour autant, et c'est la mauvaise nouvelle, il ne s'agit absolument pas d'une application complète. En effet, l'intégration se limite pour le moment au contrôle des vidéos en cours de lecture sur le smartphone de l'utilisateur. Cela signifie qu'il n'est pas possible de parcourir YouTube depuis sa voiture, ni même de visionner les vidéos sur son écran. Autrement dit, il s'agit simplement d'une télécommande à portée de main, qui évite d'avoir à prendre son smartphone, soit une sorte d'extension de Youtube Music pour les vidéos.

Malheureusement, ce n'est pas le seul hic à cette annonce. Pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra avoir souscrit à l'abonnement YouTube Premium, puisque la lecture en arrière-plan est nécessaire pour son fonctionnement. Pour rappel, un abonnement à la formule Lite suffit pour avoir accès à cette option. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera disponible en France. Espérons toutefois qu'il s'agisse d'un premier pas vers un support complet (et gratuit) de YouTube.


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