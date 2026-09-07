L’ONU veut changer la carte du monde : sera-t-elle intégrée à Google Maps ?

L’ONU a adopté une résolution pour modifier la carte du monde telle que nous la connaissons. Elle devrait apparaître rapidement dans les salles de classe, mais quid de Google ou Apple Maps ?

Carte du monde
Crédits : 123RF

La carte du monde telle que nous l’avons tous vu dans nos salles de classe ou sur le Web est techniquement fausse. Et ça ne date pas d’hier puisque sa conception remonte à 1569. Histoire de faciliter la navigation des marins européens, le flamand Gerardus Mercator imagine une carte où les lignes de cap sont constantes. Pratique pour se diriger en bateau, mais au détriment du respect des échelles de chaque pays : plus on s’éloigne de l’équateur, plus ils sont artificiellement agrandis.

Lire aussi – Google Maps : la nouvelle interface de navigation est en cours de déploiement, mais pas pour tout le monde

Un exemple parlant : sur la projection dite de Mercator, le Groenland semble aussi vaste que l’Afrique, alors que cette dernière est 14 fois plus grande. Les États-Unis, la Russie ou encore la Chine sont aussi plus massifs qu’ils ne le sont en réalité. Afin de remédier à ce biais, et sous l’impulsion de l’Union africaine, l’ONU a adopté une résolution qui fait de la projection d’Eckert IV le standard pour représenter la carte du monde. Qu’est-ce qui va changer désormais ?

La projection d’Eckert IV comme base pour nos cartes du monde, et nos GPS ?

Vous pouvez voir les différences entre les deux types de cartes du monde ci-dessous, avec en bleu celle que l’on connaît depuis toujours, en rouge la nouvelle. Les proportions de certaines surfaces, surtout au niveau des pôles, changent assez radicalement. La France fait d’ailleurs partie des pays qui « rétrécissent ». Cela étant dit, une question se pose : nos systèmes de navigation tels que Google Maps ou Apple Maps vont-ils devoir se mettre à jour ?

Carte du monde Mercator Eckert IV
La carte du monde selon la projection de Mercator (en bleu) et d’Eckert IV (en rouge)

La réponse est oui… mais uniquement s’ils en ont envie. La résolution adoptée par l’ONU n’est pas contraignante. Elle n’oblige personne à utiliser la projection d’Eckert IV, mais encourage qui le souhaite à y réfléchir. Pour le moment, Google, Apple et les autres (OpenStreetMap par exemple) n’ont pas annoncé leur intention de le faire ou non.

Une mise à jour nécessiterait de modifier le système actuel datant de 2005 chez Google. Le monde y est découpé en tuiles qui gardent leur forme peu importe le niveau de zoom. Mercator le permet, pas Eckert IV. Notez également que la projection de Mercator reste « valide » et que son usage n’est absolument pas interdit. Notamment pour la navigation maritime, mais aussi aérienne.


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