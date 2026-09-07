Se servir de l’intelligence artificielle pour organiser son voyage, pourquoi pas. Mais mieux vaut ne pas compter totalement dessus. Des randonneurs l’ont appris à leurs dépens.

« Fais-moi un planning de choses à voir pendant 2 semaines de voyage en Italie, sachant que je vais aller à Rome, Florence, Venise et Milan. Prévois les trajets aussi ». Vous avez peut-être déjà tapé ce genre de requête sur ChatGPT ou Gemini, entre autres. Généralement, l’intelligence artificielle s’en sort bien, et vous pouvez vous baser sur ce qu’elle vous dit afin d’affiner la planification votre séjour. Mais pour des aventures un peu plus extrêmes, lui faire une confiance aveugle n’est pas conseillé.

Aux États-Unis, 3 randonneurs se lancent dans l’ascension du Mont Shasta en Californie, haut de 4 322 mètres. Le périple est entièrement organisé à l’aide de l’IA Gemini : durée à prévoir, quantité d’eau et de nourriture à emporter… Sur le papier, tout est cadré. Un samedi soir, les grimpeurs s’arrêtent pour la nuit à 2 560 mètres d’altitude. Ils repartent le lendemain à 3 heures du matin. Objectif : le sommet de la montagne. C’est là que ça dérape.

Se servir de l’IA pour planifier ses randonnées est une mauvaise idée

Les randonneurs atteignent le sommet à 19 h le même jour. Pourtant, tous sont prévenus que s’ils n’y arrivent pas avant midi, il faut rebrousser chemin sous peine de ne pas pouvoir redescendre avant la nuit. Ce qui devrait arriver arriva : le trio se perd en essayant de revenir sur leurs pas et l’un d’eux se blesse au genou. Ils passent la nuit dans un « ravin escarpé » avant que les secours viennent les récupérer.

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D’après le bureau du shérif local, les randonneurs « avaient été conseillés par Gemini d’emporter bien moins de nourriture et d’eau que ce dont leur groupe avait besoin, d’autant plus que leur ascension prévue pour huit heures s’est transformée en une épreuve de plusieurs jours ». Voilà qui devrait vous convaincre de toujours vérifier ce que vous dit Gemini (ou une autre IA), surtout quand le danger en cas d’erreur est réel.

Source : The Chicago Tribune