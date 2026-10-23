Le navigateur Internet Arc va fermer ses portes : ce qu’il faut savoir

La Browser Company, à l’origine du navigateur Arc, annonce que ce dernier va être mis hors ligne dans peu de temps. On vous explique ce qui va se passer exactement et ce que vous devez faire avant la date fatidique.

arc windows

Il n’y a pas que Chrome dans la vie. Le navigateur de Google a beau représenter presque 66,5 % des parts du marché mondial selon les derniers chiffres de Statcounter, les alternatives existent. Si beaucoup penseront aux plus connus comme Firefox ou Opera, il y en a d’autres plus confidentielles, mais non moins dénuées d’intérêt. Parmi elles, Arc de The Browser Company, disponible sur macOS et Windows depuis quelques années.

Sa proposition, assez différente des autres, a su séduire une partie des internautes. Il va cependant falloir lui dire adieu : Arc va disparaître le 22 décembre 2026. L’entreprise qui en est à l’origine l’annonce sur le site du programme. Elle souhaite concentrer tous ses efforts sur Dia, un autre navigateur doté de plusieurs fonctionnalités IA. L’arrêt d’Arc ne se fera pas d’un seul coup. Plusieurs étapes sont prévues pour laisser le temps aux utilisateurs de préparer leur transition vers un autre programme.

Comment va se dérouler la fermeture du navigateur Internet Arc

Voici les étapes annoncées par The Browser Company :

  • 22 octobre 2026 : il n’est plus possible de créer un nouveau compte Arc. Rien ne change si vous en avez déjà un. Une option permet d’exporter toutes vos données présentes dans Arc. Une autre permet de les importer dans Dia si vous le souhaitez.
  • 23 novembre 2026 : les fonctionnalités liées à l’IA comme « Naviguer pour moi » seront désactivées sur iOS et Android. « Arc Search » continuera de fonctionner comme un navigateur. En revanche, vous ne pourrez plus vous connecter ou synchroniser vos onglets.
  • 22 décembre 2026 : Arc ne sera plus accessible sur Windows et macOS. Votre compte Arc sera désactivé et les données personnelles qu’il contient supprimées dans les 30 jours. L’application Arc Search pour Android sera retirée du Play Store de Google.

Si vous choisissez de passer sur Dia, l’entreprise précise que « vos mots de passe, vos favoris, vos extensions et votre historique sont transférés vers Dia en toute simplicité » via l’outil intégré à Arc dans sa dernière version. Les Espaces, Dossiers et Groupes d’Onglets sont également transférés. Gardez en tête que « les fonctionnalités du navigateur que vous utilisez dans Arc sont gratuites dans Dia, et l’IA est facultative ». Sinon, il y a toujours Firefox.


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