Panne Orange : l’opérateur réduit votre facture de 10€ si vous en faites la demande

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs abonnés Orange affirment avoir obtenu une remise de 10€ sur leur prochaine facture. Comment ? Simplement en en faisant la demande auprès de l’opérateur, et en faisant valoir que le doublement de l’enveloppe de data en guise de dédommagement ne les intéresse pas.

Vous faites probablement partie des millions d’abonnés Orange qui ont été impactés par le gigantesque panne qui a frappé le réseau ce mercredi 21 octobre. Peut-être même fait partie de ceux qui n’ont pas été très satisfait de la réponse de l’opérateur. En effet, celui-ci a annoncé hier que tous les utilisateurs ayant subi la panne se verront offrir le double de leur enveloppe de données mobiles lors du prochain renouvellement de leur abonnement.

En effet, si vous bénéficiez déjà de plusieurs dizaines de gigaoctets de data dont vous n’avez que peu d’utilité, on peut comprendre que ce geste de la part d’Orange ne vous fasse ni chaud ni froid. C’est visiblement le cas de plusieurs utilisateurs, qui ont donc tenté, et réussi, à obtenir un cadeau un plus conséquent de la part d’Orange : une réduction de leur prochaine facture.

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Pas satisfait de l’enveloppe de data doublée ? Orange vous offre 10€ en plus

Comme l’ont noté nos confrères de Numerama, plusieurs clients ont contacté Orange suite à l’annonce du dédommagement pour réclamer une plutôt un geste financier. Beaucoup ont obtenu gain de cause, rapportant avoir droit à une remise de 10€ sur leur prochaine facture. Attention toutefois, cette remise n’est pas automatique, il faut en fait la demande auprès de l’opérateur. Même là, il n’est pas garanti que vous l’obteniez — d’autant plus si tout le monde se met à réclamer de l’argent à Orange.

Si vous souhaitez malgré tout tenter votre chance, vous pouvez contacter Orange en utilisant le 3900 ou en depuis votre espace client, en vous rendant dans la rubrique Compte > Suivi et démarches > Déposer une réclamation. Il suffit alors d’expliquer en quoi la panne du 21 octobre vous a impacté, en précisant bien que vous n’avez pas l’utilité de plus de données mobiles. Ensuite, il ne pluis qu’à croiser les doigts.