Panne Orange : l’opérateur réduit votre facture de 10€ si vous en faites la demande

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs abonnés Orange affirment avoir obtenu une remise de 10€ sur leur prochaine facture. Comment ? Simplement en en faisant la demande auprès de l’opérateur, et en faisant valoir que le doublement de l’enveloppe de data en guise de dédommagement ne les intéresse pas.

orange amende cnil
Crédits : Adobe Stock

Vous faites probablement partie des millions d’abonnés Orange qui ont été impactés par le gigantesque panne qui a frappé le réseau ce mercredi 21 octobre. Peut-être même fait partie de ceux qui n’ont pas été très satisfait de la réponse de l’opérateur. En effet, celui-ci a annoncé hier que tous les utilisateurs ayant subi la panne se verront offrir le double de leur enveloppe de données mobiles lors du prochain renouvellement de leur abonnement.

En effet, si vous bénéficiez déjà de plusieurs dizaines de gigaoctets de data dont vous n’avez que peu d’utilité, on peut comprendre que ce geste de la part d’Orange ne vous fasse ni chaud ni froid. C’est visiblement le cas de plusieurs utilisateurs, qui ont donc tenté, et réussi, à obtenir un cadeau un plus conséquent de la part d’Orange : une réduction de leur prochaine facture.

Sur le même sujet — La fin des zones blanches en France ? Orange va lancer son service satellite à la Starlink

Pas satisfait de l’enveloppe de data doublée ? Orange vous offre 10€ en plus

Comme l’ont noté nos confrères de Numerama, plusieurs clients ont contacté Orange suite à l’annonce du dédommagement pour réclamer une plutôt un geste financier. Beaucoup ont obtenu gain de cause, rapportant avoir droit à une remise de 10€ sur leur prochaine facture. Attention toutefois, cette remise n’est pas automatique, il faut en fait la demande auprès de l’opérateur. Même là, il n’est pas garanti que vous l’obteniez — d’autant plus si tout le monde se met à réclamer de l’argent à Orange.

Si vous souhaitez malgré tout tenter votre chance, vous pouvez contacter Orange en utilisant le 3900 ou en depuis votre espace client, en vous rendant dans la rubrique Compte > Suivi et démarches > Déposer une réclamation. Il suffit alors d’expliquer en quoi la panne du 21 octobre vous a impacté, en précisant bien que vous n’avez pas l’utilité de plus de données mobiles. Ensuite, il ne pluis qu’à croiser les doigts.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

macOS 27 sur un PC : c’est possible et ça fonctionne étonnement bien, la preuve

Après les Hackintosh, voici le Snapintosh. Un ingénieur est parvenu à faire tourner macOS 27 sur un PC équipé d’une puce Snapdragon X2 Elite. Ce n’est pas encore parfait, mais…

Half-Life 3 enfin confirmé ? Cette rumeur qui enfle veut tout dire pour les fans

Depuis hier, beaucoup de joueurs s’accordent dire que Valve a malencontreusement confirmé que Half-Life 3 est en développement. C’est un compositeur travaillant pour le studio qui aurait lâché le morceau…

Cette IA retrouve votre maison à partir d’une seule photo prise à l’intérieur

Partager une photo de son intérieur semble sans conséquence. Un outil américain baptisé Raven, développé par Graylark Technologies, se charge pourtant d’y retrouver l’adresse exacte du logement. La police s’en…

12 millions de comptes Capcom piratés, voici les données volées par les hackers

Capcom révèle que des pirates ont eu accès à presque 12 millions de comptes de joueurs. Ils ont récupéré de multiples données personnelles, mais ce ne sont pas forcément les…

Carrie : après son carton mondial sur Amazon Prime Video, la série horrifique rempile pour une saison 2

Il y a 50 ans paraissait Carrie, le premier roman du maître de l’horreur : Stephen King. Des adaptations ont depuis vu le jour, mais la série réalisée par Mike Flanagan…

Mort du format physique : après le jeu vidéo, Sony condamne ses lecteurs DVD Blu-ray

C’est finalement un revirement stratégique total qu’est en train d’effectuer Sony vis-à-vis du format physique. Alors que les jeux PlayStation se vendront uniquement en dématérialisé à partir de 2028, voilà…

Cette appli gratuite ressuscite le Walkman sur le Samsung Galaxy Z Fold 8

Chez bien des utilisateurs, les smartphones pliables réveillent la nostalgie des téléphones à clapet. Un développeur indépendant a poussé l’idée beaucoup plus loin sur le Samsung Galaxy Z Fold 8….

Vite, cet iPhone passe à moins de 150 €, et ça n’est pas une erreur de prix !

À chaque sortie de nouvel iPhone, les reproches pleuvent sur internet sur les prix prohibitifs pratiqués par la marque à la pomme. Et avec un iPhone Duo à partir de…

La PS6 serait moins chère que la Xbox Helix, à quel prix faut-il s’attendre ?

Avec la crise de la mémoire, les prix de la prochaine génération de consoles seront tout sauf attractifs. Sony devrait réussir à vendre sa PS6 moins cher que la Xbox…

Il jailbreake sa Nintendo Switch 2 via une faille logicielle et s’éclate avec des personnages improbables sur Mario Kart World

On en connaît un qui risque de ne pas apprécier : alors que Nintendo mène une lutte acharnée contre le piratage de ses consoles, un développeur vient de jailbreaker sa Switch…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.